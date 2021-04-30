變種病毒｜菲傭染南非變種病毒源於酒店鄰房開窗？專家指另有源頭

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-30 22:56

變種病毒襲港，本港早前一宗帶有南非變種病毒的菲傭個案，被指或於檢疫酒店受到感染，當時專家估計，該外傭入住的西營盤華美達海景酒店，同層鄰房有一家三口確診，或因該家庭開房門時有開窗戶，病毒由房間吹出走廊，再感染隔壁的菲傭。 不過，理工大學醫療科技及資訊學系為患者做的基因排序發現，該一家三口是感染英國變種病毒，與菲傭不同，料非菲傭染疫源頭。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，經基因排序後發現，該來自印度的一家三口當中兩人感染到英國變種病毒，餘下一人因病毒量少，未能判斷感染甚麼病毒，而菲傭（第11730宗個案）就感染到南非變種病毒，兩者不同，料非一家三口傳染菲傭。

不過，由於該團隊未掌握西營盤華美達海景酒店的所有個案基因排序情況，目前未能確定菲傭的感染源頭。

▼4月30日，東涌居民排排強制檢測▼

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蕭傑恒又稱，該菲傭與另一宗流入社區的變種病毒個案（杜拜男子，第11643宗個案）的基因又有不同，料兩人之間無傳播鏈。

至於居於東涌映灣園悅濤軒第11座、帶變種病毒的菲傭（第11773宗個案）的基因排序仍在處理當中，料很快便有結果。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼