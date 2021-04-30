變種病毒｜東薈城傍晚500人排隊檢測　打工仔趕到撲空：應開通宵

撰文： 林穎嫺 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 22:52

東涌映灣園外傭感染變種病毒，她發病後曾到區內富東廣場及富東街市、東薈城、映灣坊Fusion，同日曾在場的市民均需接受強制檢測。東薈城外的流動檢測站今（30日）全日均「打蛇餅」，至傍晚約有500人排隊，有市民需輪候近4小時才能完成檢測。檢測中心張貼告示指人流眾多，在晚上8時截龍，檢測站最終在晩上10時半才能「清龍」。 有剛下班的居民趕到檢測站後撲空，直斥當局安排的檢測車太少，服務時間太短，根本無法應付市民需求，建議當局增加檢測站和延長服務時間，甚至應該開通宵。亦有市民擔心數百人在檢測站聚集，增加病毒傳播風險，只能明早9時便到檢測站等開口搶先採樣。

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東薈城外檢測站全日均「打蛇餅」，至傍晚約有500人排隊。（張浩維攝）

東薈城外的檢測站由今早開始持續排長龍，傍晚約有500人排隊輪候檢測。不少市民看到「打蛇餅」奇景，紛紛駐足拍照和拍片，成為新的「打卡位」。檢測站今午貼出告示指，人流眾多，須於晚上8時截龍，其時約有500人等候檢測。

東涌居民徐先生晚上8時許帶同兒子到東薈城做檢測卻撲空。徐先生指，他與兒子周日下午曾到東薈城的超市，故今晚帶同兒子做檢測，卻已截龍，直指當局安排不當，「我覺得這種情況應該通宵」，他又指數百人聚集，「也是個（感染）的危險因素」。

吳先生排隊超過3小時，他認為應多加一條「長者隊」，因為不少長者要坐輪椅，或帶着椅子坐下，苦站數小時難為他們。（張浩維攝）

擬明早9點再到來排隊 或轉青衣檢測

徐先生續指，整個東涌只有三個檢測站太少，「這個突發（情況）的話，肯定要增加多一點，要不然你就將時間拉長一點。」他計劃明早9時許便來排隊，希望在檢測竨開門前到達，縮短輪候時間，擔心下午烈日當空下排隊會中暑。他又指，視乎明天的情況，或會考慮跨區到青衣等的檢測站採樣。

對於變種病毒入侵社區，他表示擔心在所難免，更憂慮兒子會不幸中招，「但也沒有辦法，只能跟病毒熬下去吧。」

檢測站晚上8時截龍，有職員預料到深夜11時半才能清龍，最終可提早在10時半清龍。（張浩維攝）

家長：成日疑神疑鬼自己會中咗

住在東涌村屋的霍小姐帶同兩個兒子到檢測站後亦撲空，「基本上冇東涌居民唔會嚟東薈城，同埋富東邨」，十分擔心會染疫，「成日都疑神疑鬼，覺得自己會中咗」，又認為打疫苗對變種病毒效用不大。她又提到，兒子在外傭僱主任教的靈糧堂秀德小學上課，但無與對方接觸，學校通知需要停課。

她續指，目測約500人排隊，反問多個地方要納入強檢，受影響人數眾多，「係咪要整多啲點，或者整多幾架車呢？」她同樣建議政府應延長檢測站的運作時間，或增加10架流動檢測車應付需求。她慨嘆：「聽日都係焗住要嚟排㗎喇，早啲囉！」對於有居民選擇跨區檢測，她認為排隊與交通來回時間相若，無必要走到其他區。

不少長者坐輪椅等 倡設「長者隊」

另一名居民吳先生下午5時便與太太排隊，至8時許才完成檢測，歷時愈3小時，幸好今午放假才能提早到場排隊，他形容市民很守規矩，不擔心人群聚集會染疫。他認為當局應該將檢測站數目倍增，才能令居民及時完成強制檢測。其太太補充指，應多加一條「長者隊」，因為不少長者要坐輪椅，或帶着椅子坐下，苦站數小時難為他們。吳先生引述職員指，預料要做到晚上11時半才能為所有已排隊的市民做檢測，不截龍的話職員或要做到通宵達旦。最終提早在10時半清龍。

對於變種病毒殺入社區，他表示，一直十分注重衞生，自己亦已接種兩劑科興疫苗，亦已相隔14日，相隔仍有一定保護力。他又讚揚採樣站職員工作仔細，不擔心會再出現樣本有誤的事件。

另外，《香港01》亦接獲檢疫住戶投訴。映灣園11座住戶吳先生表示，自己偕妻子、9歲的女兒、70多歲的岳母今早被送往竹篙灣檢疫，基於照顧理由，一抵埗已知會職員，期望獲編排2間雙連的2人房，政府人員遂安排一家到2人房「等住先」，惟目前4人待在2人房接近10小時，仍然未獲回音，直言求助無門，批評衛生署安排混亂。