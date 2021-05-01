變種病毒｜何栢良：應強制4月完成檢疫人士再做病毒、抗體檢測

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-01 00:05

新冠肺肺變種病毒襲港，本港出現首宗疑於本地感染的變種病毒源頭不明個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，幾乎可以肯定是檢疫酒店的措施有漏洞，以致個案走入社區造成傳播，建議政府應強制4月完成檢疫的人再接受病毒和抗體檢測，了解「走漏」了多少個案。 他直言，擔憂變種病毒在港落地生根，便會引發第五波疫情，後患無窮，疫苗氣泡和旅遊氣泡也會泡湯。

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稱幾乎肯定檢疫酒店有漏洞

何栢良表示，幾乎可以肯定是檢疫酒店的措施有漏洞，以致個案走入社區造成傳播，例如檢疫人士疑互相傳播，又有人疑因採樣問題而假陰性，都令到感染變種病毒的人不自知下走入社區，當中有人有傳染性，或離開後才病發。

他認為政府現時只在「下游」做密切接觸者追蹤並不足夠，當務之急是從「上游」入手，強制4月完成檢疫的人再接受病毒和抗體檢測，了解「走漏」了多少個案。他又指，去年12月起，澳門政府已為檢疫人士做兩次抗體檢測，防止採樣有假陰性問題，倡政府應在這方面填補漏洞，並為酒店員工做抗體檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，幾乎可以肯定是檢疫酒店的措施有漏洞，以致個案走入社區造成傳播，(資料圖片)

促與外傭所屬領事館合作 呼籲接種疫苗

何栢良續指，雖然現時主要是外傭感染到變種病毒，但大家同坐一條船，所有香港人都應同心抗疫。他指出，外傭未必掌握香港疫情最新資訊，建議政府聯絡相關的領事館，及外傭所屬國家的領袖、中介，用他們的語言、圈子傳奇信息方式，去解釋疫情資訊，及呼籲他們接種疫苗。

他指本周末港人應避免跨家庭聚會，即使有計劃享受疫苗氣泡，也最好改期，因南非變種病毒會影響疫苗效用，即使市民已打針，亦可能受感染。他又呼籲外傭本周末避免外出，否則易有群組爆發，而政府應一視同仁、嚴厲執法，防止群組聚集。

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未來幾日成爆第五波關鍵日子

何栢良直言，若不在未來數天立即推出補救措施，第五波會出現，疫苗氣泡和旅遊氣泡都會泡湯，「我好擔心（變種病毒）喺社區落地生根，傳嚟傳去就後患無窮，又爆第五波。」