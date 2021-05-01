變種病毒｜草地插針難　大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-01 16:00

本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種則須於5月9日或之前接受檢測。不過今日（1日）仍有不少外傭無懼疫情，繼續於金鐘添馬公園、中環遮打道行人隧道公園等地聚會。 今午約12時許，勞工處及康文署於中環遮打道一帶巡查，並帶同長1.5米的尺，提醒聚集的外傭保持社交距離。有外傭認為，雖然擔心疫情，但因是難得的公眾假期，故與相熟朋友外出聚會，並強調會遵守政府規定。

5月1日，中環遮打道有勞工處等人員巡查。（余俊亮攝）

《香港01》今日於多個外傭聚集熱門地點觀察，發現遮打花園及行人隧道一帶仍有不少外傭坐在一起聚會，估計人數逾百人，當中不少亦有外傭除下口罩與朋友一同進食。康文署及勞工處則有近10名職員於該處巡查，向外傭派發單張。職員又帶同1.5米長的尺，提醒外傭保持距離，暫不見任何外傭被檢控。

另外在添馬公園，較接近海富天橋的一邊草地幾乎被帳篷「逼爆」，大批外傭聚會及用膳；而近海邊的草地人數則較少。添馬公園的喇叭則以菲律賓話等南東亞國家語言、英文、普通話及廣東話廣播，提醒市民防疫措施規例，包括保持1.5米距離等，強調違例者可被檢控。

在添馬公園，較接近海富天橋的一邊草地幾乎被帳篷「逼爆」，大批外傭聚會及用膳。（黃金棋攝）

外傭Marilou表示，已完成強制檢制。而她一直避免到人多地方，故亦不太擔心疫情。她又指，參與聚會的外傭全都是親戚，因知道對方同樣小心保持衞生，故不太擔心。

另一名同樣於添馬公園聚會的外傭Clarisa則指，暫未能預約到進行檢測。她又坦言擔心變種病毒入侵，不過因即使出外與朋友相聚，亦會保持社交距離；以及保持4人一組，並強調會遵守政府規定。她又稱，一同聚會的朋友已進行檢測，故聚會時亦較安心。

+ 5 + 5 + 5

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼