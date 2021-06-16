教育局出童書閱讀單張　介紹小學生讀10本書　培養關愛他人

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-16 07:05

教育局為鼓勵兒童閱讀，課程發展處印製《童書．童年》閱讀單張，為小學生推薦優質的童書，分別以「關愛他人」及「人與自然」為主軸推薦，主要是日本、台灣等作家的作品，局方期望可促進學生學會尊重生命、關愛他人。

●《童書‧童年》閱讀單張推介10本童書●

教育局期望學校、家長與同學一起分享閱讀的樂趣，推薦書目除提供封面及基本出版資料外，局方指更藉助內容簡介，以及闡釋主題意蘊，使家長與教師對推薦書籍有初步理解，由共讀進而鼓勵自讀。教育局配合課程發展的方向，製作了《通學匯思：跨課程閱讀資源套(理念篇)》資源套，介紹跨課程閱讀的理念、規劃及實施，協助教師從整體規劃推動跨課程閱讀，促進學生聯繫不同科目的學習內容和經歷，融會貫通各學習領域的知識，提升閱讀素養。

該局課程發展處今年3月舉辦「2020/21普通話講故事比賽——成語故事」，為同學提供更多實踐普通話的機會，並展示學習成果，比賽對象為小學一年級至六年級學生，分初小組及高小組。

參賽學生須從所屬組別指定的三個成語故事中揀選一個參加比賽。初小組的三個成語故事為「磨杵成針」、「專心致志」和「不恥下問」; 而高小組的三個成語故事為「雪中送炭」、「將心比心」和「塞翁失馬」。比賽共有210位學生參加，經專業評審後，每個成語故事分別選出冠、亞、季軍和優異奬。局方指從參賽作品所見，學生的普通話發音準確，表達流暢自然，充分展現他們學習普通話的成果。