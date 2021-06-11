公社科教師培訓　教育局官員指可提港府抗疫　不談疫症起源爭論

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-11 20:12

「公民與社會發展科」將在新學年中四科推行，取代原有的高中通識科。教育局本月初公布課程指引後，課程發展處積極舉辦教師培訓，助教師了解新科要求。教育局今日（11日）下午舉辦了網上講座，向公民與社會發展科教師詮釋課程架構及學習重點。 教育局總課程發展主任林思嫺以疫情為例，提醒教師發展中、具爭議或未有足夠資訊的議題不宜在課堂內討論：「疫症起源爭論唔應該係課堂進行討論」，至於港府應對疫情的工作則可談及。 多於一名出席講座的前線老師批評，講座未有涉獵考評部份，不利老師方便備課及預備教材，促教育局盡快提供考評範例。

▼公民科課程框架：三大主題▼

講座為時約兩小時，由教育局課程發展處人員主講，包括總課程發展主任林思嫺、高級課程發展主任周志良、李維儉及課程發展主任李傑泉，四人均負責通識教育／公民與社會發展。據知，會上主要口述課程指引及教學重點，間中亦有舉例說明，最後設問答環節。

世衛專家組在2021年2月3日曾到內地武漢調查疫情，保安人員在武漢病毒研究所外駐守。（Reuters）

林思嫺提醒教師，教學活動須與課程相關，且要提供客觀可靠的資料及數據；由於發展中的議題具爭議及未必有足夠資訊，難持平及有充足證據討論，不宜在課堂內討論。

她以新冠疫炎疫情舉例指，學生可了解及討論政府就疫情發展所作的抗疫工作，包括港府的檢疫安排會，會舉行記者會公布確診個案人數、詳情等；然而，無客觀數據的內容則應避免課上討論，「疫症起源爭論唔應該係課堂進行討論，但政府點應對疫情、培養佢哋關顧他人，同心抗疫等正面態度同行為可教學生。」

可參考內地官方文件 了解國家規劃

教育局人員就三個主題講解，如在主題一「一國兩制下的香港」提醒老師須強調香港是以行政長官為首的行政主導制度；主題二「改革開放以來的國家」中，教育局建議老師毋須仔細探討國家措施，只需簡介背景、發展脈絡等。

至於主題三「互聯相依的當代世界」，教育局人員建議老師留意國際間的合作及發展，如世界銀行、世貿等國際組織的工作，亦可參考內地官方文件，了解國家規劃。

通識科教師的教協副會長田方澤直言，今日講座基本上無獲得新資訊，不但無列出考評要求，更未有直接回應老師憂慮。（資料圖片）

本身是通識科教師的教協副會長田方澤直言，今日講座基本上無獲得新資訊，不但無列出考評要求，更未有直接回應老師憂慮，「如果有學生質疑政府做法、問負面事件，課堂上可唔可以討論？佢（教育局人員）只答正反對立之外，仲可以多角度，可以話無直接回應到。」

前線教師昐早日出考評範例

多於一名前線老師批評，講座未有涉獵考評部份，促教育局盡快提供考評範例，讓老師掌握評核重點，編排教學內容、設計家課等。