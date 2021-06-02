聖馬可小學即將停辦　教育局：編制教員退休或調往辦團其他屬校

政府數據預測，未來六年適齡小一人口持續下跌，至2027年只有48,500人，同期本港將有6間公尚小學停辦。當中包括將於2021/22學年停辦的筲箕灣聖馬可小學。

教育局發言人回覆《香港01》指，聖馬可小學只開辦六年級，全部學生將於本學年完結時完成小學階段；部分教職員將會退休，而核准編制內的學校人員已獲辦學團體調至轄下其他學校繼續任職。