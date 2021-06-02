聖馬可小學即將停辦　教育局：編制教員退休或調往辦團其他屬校

撰文：鄧穎琳
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政府數據預測，未來六年適齡小一人口持續下跌，至2027年只有48,500人，同期本港將有6間公尚小學停辦。當中包括將於2021/22學年停辦的筲箕灣聖馬可小學。
教育局發言人回覆《香港01》指，聖馬可小學只開辦六年級，全部學生將於本學年完結時完成小學階段；部分教職員將會退休，而核准編制內的學校人員已獲辦學團體調至轄下其他學校繼續任職。
聖馬可小學即將停辦，教育局發言人回覆指，聖馬可小學只開辦六年級，全部學生將於本學年完結時完成小學階段。（網上圖片）
教育局表示，會繼續密切留意學生人口變化，與與業界保持緊密溝通，鼓勵業界及早作出規劃，確保學校體系整體持續發展及善用資源下保持教育質素。
就小一學齡人口回落的事宜，教育局重申，早於2018年開始與業界商討應對措施，由2019/20學年起實行針對性紓緩措施，包括放寬學期初點算學生人數後需減班的準則，將「開班線」由25人一班下調至23人一班，並隨該屆別學生逐年推至小六；因此出現的超額教師最多可保留三個學年。教育局指，業界普遍支持上述的應對措施，認同能協助學校穩定教師團隊，局方會密切留意未來中小學學位供求情況，與業界保持緊密聯絡。