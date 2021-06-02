教育局向中學發30萬元公社科津貼　可內地考察　禁外購師訓或功輔

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-02 18:52

「公民及社會發展科」將於2021/22新學年起取代高中通識科，教育局今日（2日）公布課程指引，透露已向出版社提供指引，講解公民科課程架構、內容及編寫課本準則，預計經評審的中四及中五課本會在明年推出，2022/23學年使用。 教育局另向每間公營中學發放及提供本地高中課程的直資中學，發放一筆過30萬元津貼，支援學校在2021/22學年起推行公民科課程。 津貼指引列明不同用於聘請教學或非教學人員，亦不可外判整體規劃予其他機構，就連聘請外間機構或專業人士進行教師培訓亦不恰當。

教育局表示，學校毋須申請即可獲發相關津貼，可因應校情和發展需要，靈活支援教師用作公民科相關學與教活動，包括發展或採購教學資源、參考資料、應用程式及軟件；舉辦校本學習活動；同時可用於資助學生參加與課程相關的本地或內地舉辦聯校或跨課程活動，又或與本科相關的內地教學交流或考察等。

惟教育局指出，津貼不可用於學校校舍裝修或工程費，亦不宜外判或採購外間師訓服務；而功輔班等以成績為本的活動亦非津貼範圍之內。

有關津貼最遲須在2024年8月31日使用，可則須交回教育局。所用津貼均須向教育局報告。

已向出版社提供課程架構、內容及編寫課本準則

教育局局長楊潤雄今日在網誌中表示，今日已向學校發出課程指引，教育局正全力開發教學簡報、教學參考示例、工作紙及學生網上自學課程等資源，相關材料陸續上載至公民科的網上資源平台供學校使用。

而教育局已向出版社提供指引，講解公民科課程架構、內容及編寫課本準則，預計經評審的中四及中五課本將一併於明年推出，讓學校於2022/23學年選用。另外，教育局會積極舉辦及資助配合公民科課程宗旨的內地考察團供師生參與。