新冠疫苗｜11人周五打針後送院　35歲男出現昏厥　逾3萬人預約

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-01 23:11

新冠疫苗接種計劃開始至今已65日，政府指累計接種超過145萬劑疫苗。周五（4月30日）共有11宗打針後送院個案，當中2人要留院觀察。送院個案中包括一名35歲男子接種首劑復必泰後昏厥，情況穩定已出院。 此外，至今日晚上8時，有超過3萬人於網上預約接種疫苗，數字較過去數日高。

周五(4月30日）有11宗接種疫苗後送院個案。（資料圖片）

政府指，累計為市民接種共約1,454,400劑疫苗，當中約936,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約434,800名接種科興疫苗，約501,600名接種復必泰疫苗。約518,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約315,500名接種科興疫苗，約202,500名接種復必泰疫苗。

周五共有11宗送院個案，其中八人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。送院個案中，有一名35歲男子於接種第一劑復必泰後出現昏厥，被送到瑪麗醫院，經治療後情況穩定已經出院。有一名33歲男子於接種第一劑復必泰後胸口痛，被送到北區醫院，情況穩定但不遵從醫生勸告自行出院。此外，一名36歲女子於接種科興後有發燒、心悸及胸部不適，經治療後出院。

政府指，截至今日晚上8時的過去24小時，約有40,600名市民接種疫苗和約32,600名市民在網上預約接種疫苗。翻查過往幾日數字，昨日約有2萬人預約接種疫苗，而周三及四的數字則分別只有1.7萬人及1.5萬人。

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