變種病毒｜勞福局解畫指外傭強檢非歧視　不宜接種疫苗者可豁免

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-01 23:27

一名菲傭感染新冠病毒，是首宗於社區感染無源頭的變種病毒個案，政府要求全港37萬名外傭於5月9日前強制檢測。勞工及福利局長羅致光昨日（4月30日）更透露，考慮將接種認可新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作。言論惹起討論，多個外傭代表及工會批評措施涉歧視，要求羅致光道歉。 勞福局於晚上發稿，指強制檢測不涉及歧視，同樣應用於其他行業；而外傭若因健康理由不能接種疫苗，可獲考慮豁免相關要求。不過，當局指若外傭於受僱期間生病或受傷，僱主需要為其提供免費醫療。

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勞福局於晚上發稿，指最近確診外傭帶有N501Y變種病毒株，而外傭人口達37萬人，主要工作為照顧家庭成員，包括長者及兒童等，一旦外傭感染病毒，可能會傳染僱主家庭成員。

當局指，外傭有定期社交聚會，而N501Y變種病毒株的傳染性甚高，如外傭染病，有可能導致跨家庭交叉感染，因此政府有必要強制所有外傭接受檢測，以截斷社區傳播鏈。強制檢測安排亦同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身份歧視。

勞工處及入境事務處正研究有關外傭申請續約時須接受認可疫苗注射的安排及相關細節。當局指，如外傭因健康理由而不適宜接種新冠疫苗，可獲考慮豁免相關要求。

5月1日，外傭需要於5月9日前強制檢測，大批外傭於中環檢測站排隊。（余俊亮攝）

僱主需為外傭提供免費醫療

至於外傭的醫療費用方面，僱主的責任與現行規定相同，外傭在受僱期間生病或受傷，外傭出於自願及基於個人理由離開香港期間除外，僱主須提供免費醫療；而根據現行政策，符合資格的外傭可享有由政府高度資助的公共醫療服務。此外，在為接種疫苗後出現的異常事件設立的保障基金下，外傭如在接種疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件，可與香港市民一樣申請保障基金的財政援助。相關部門就上述安排落實有關細節後，會再作公布。

外傭代表組織及工會今日批評要求強制檢測及接種疫苗為抱著「歧視和種族主義」，亦質疑若有外傭因打針出現副作用或嚴重併發症時責任誰屬。呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，本港檢測能力有限，擔心會令有病徵的外傭卻步較遲檢測，或有反效果。

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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九龍公園增設採樣站

食物及衞生局晚上發稿，指外傭數目大，對本港短期檢測能力造成挑戰，未來數日會增加檢測服務量。而周日（2日）將會於九龍公園為外傭增設流動採樣站，並延長勞工處與食物及衞生局於4個外傭經常聚集的地點所設立的流動採樣站服務時間至晚上8時。

當局指，政府自去年中持續推行針對較高風險、高接觸群組、重要基建服務人員等推出的特定群組檢測計劃，已進行超過340萬次檢測。當中，由去年12月中至今年2月底，政府亦曾於社區檢測中心為全港外傭提供一次免費檢測，期間共有超過34,000名外傭接受自願檢測，少於全港外傭的一成。