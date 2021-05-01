旅遊從業員首日接手疫苗接種中心　原有職員留守一星期望無縫交接

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-01 20:01

政府防疫抗疫基金創造職位計劃為旅遊業從業員提供逾千個短期職位，旅遊業從業員從今日（1日）起到疫苗接種中心工作，公務員事務局局長聶德權亦到了界限街體育館疫苗接種中心了解運作情況，他指將安排原有、來自政府不同部門的公務員同事繼續留守一星期，實行「行孖咇」，目標是做到無縫交接，不影響疫苗接種工作。

安排原有職員留守一星期 望達到無逢交接

旅遊業從業員從今日（1日）起到疫苗接種中心工作，聶德權亦到了界限街體育館疫苗接種中心了解運作情況，他指將安排原有、來自政府不同部門的公務員同事繼續留守一星期，實行「行孖咇」，目標是做到無縫交接，不影響疫苗接種工作。

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逾千個短期職位 中心主任12人爭一個職位

政府防疫抗疫基金創造職位計劃為旅遊業從業員提供逾千個短期職位，包括46名中心主任、92名副主任，以及約1,600名登記員。獲聘人士由今日（1日）起，於全港24間接種中心負責行政支援工作，為期5個月，而申請反應亦相當踴躍，以中心主任為例，12人競爭一個職位。

旅遊業從業員從今日（1日）起到疫苗接種中心工作。（資料圖片／張浩維攝）

旅遊業望可幫更多人接種疫苗 「之後大家就可以去旅行」

原為旅遊業界的Cherry與Paul現分別為疫苗接種中心主任及登記員，她們指疫情令旅遊業深受打擊，而政府與旅遊業合作，讓大家有機會繼續運用所長。Cherry更期望可幫更加多的人接種疫苗，之後大家就可以去旅行。

葉先生坦言不知有旅遊業界在場工作，認為與第一針時沒有分別，兩次的接種流程同樣暢順。（馬煒傑攝）

接種市民均認為職員安排大致暢順 第二針市民：冇分別

記者今日亦到荔枝角體育館疫苗接種中心觀察情況，普遍到場接種市民均認為職員安排大致暢順。於今日接種第二針的市民葉先生坦言不知有旅遊業界在場工作，認為與第一針時沒有分別，兩次的接種流程同樣暢順；他續指登記等行政工作都屬簡單工作，指「就算我哋去做都做得掂」，所以相信旅遊業界亦能勝任工作。

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