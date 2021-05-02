外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成　促政府予更多時間

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-02 14:32

政府日前宣布全港外傭需於5月9日前進行強制檢測，適逢今日(2日)是星期日，正值不少外傭休假日，位於銅鑼灣維多利亞公園的流動檢測站今日有逾千名外傭排隊等候檢測。有外傭表示，政府應開放更多檢測站及給予更多時間讓她們接受檢測。 對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示樂於接種疫苗，以保障個人健康，但亦指年老的外傭未必適合接種疫苗，故對強制接種持保留意見。

現場人山人海，至少有逾千名外傭環繞球場排隊輪候檢測。（李澤彤攝）

因應日前本港有外傭出現首宗本地源頭不明的變種病毒確診個案，政府宣布全港全傭需於5月9日前進行強制檢測。記者今日10時許到位於維多利亞公園的流動檢測站視察，現場人山人海，至少有逾千名外傭環繞球場排隊輪候檢測。而今日天氣炎熱，不少外傭亦帶備遮陽傘及坐椅排隊。有職員表示，檢測站每小時只能接待150人。就記者觀察，到中午12時為止，人龍未見減少。

強制接種疫苗 外傭：年老外傭身體太弱唔適合

菲傭Tessie在早上10時來到維園，當時檢測站才剛開始運作，但現場已有逾千人輪候。Tessie批評政外傭強制檢測安排，指檢測站不足及檢測時間太少，「我好難喺10日內做完檢測。」對於強制接種疫苗，Tessie稱若政府要求，自己亦會跟從指示並接種疫苗，保障個人健康。但她亦指每個人體質不同，年老外傭未必適合接種疫苗：「年老嘅外傭身體可能會太弱，未必適合，但如果身體係健康，我覺得接種係無問題。」

今日天氣炎熱，不少外傭帶備遮陽傘及坐椅排隊。（李澤彤攝）

維園排長龍 外傭：喺香港乜嘢都要排隊㗎啦！

印傭Rahmah與Ummi今日6時便來到檢測站，輪候5小時位置才接近隊頭。今日天氣炎熱，Ummi亦指今日「好焗」，但Rahmah則認為排隊「無所謂」，笑稱：「喺香港乜嘢都要排隊㗎啦，我哋慣咗啦無所謂啦！」又指雖然檢測佔用她們的假日時間，但平日時她們也要照顧小朋友，又要遷就僱主上班，會更難安排時間，故Rahmah稱：「無所謂啦，都唔係成日(強制檢測)。」對於強制檢測，Rahmah則稱會聽從政府及僱主安排：「先生話要咪要囉，強制都ok。」

政府日前宣布全港外傭需於5月9日前進行強制檢測。（李澤彤攝）

烈日下排隊5小時 外傭批檢測站不足

印傭Uni早上6時便來到檢測站，至11時半才完成檢測。她認為政府提供的檢測站不足，稱：「好攰、好熱！而家唔夠檢測站，希望可以多啲，排咁耐隊都辛苦。」

對於強制檢測，菲傭Emale稱：「政府叫我哋做乜咪做乜。」但面對千人人龍，她同樣認為政府應開放更多檢測站。而對於強制接種疫苗措施，Emale指自己沒有意見，表示先完成檢測再考慮接種問題。