新加坡旅遊氣泡｜4日旅程料需病毒檢測4次　費用要幾張「金牛」

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。計劃要求從香港出發人士必須完成第二劑疫苗外，登機前需出示72小時內兩地互認的PCR核酸檢測陰性結果，抵達後新加坡後再要進行一次檢測，如在檢測72小時後才返港，需要再於當地進行一次檢測，即至少付兩次200至300坡元（1,152元至1,728元）的檢測費用，連同在本港出發時最低240元檢測費用，以及回港後在機場的另一次檢測費用499元，一趟4日或以上旅程要進行4次病毒檢測，費用便達約3,000元。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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香港及新加坡「旅遊氣泡」啟動在即，但有旅行社明言因機票上升，5日團開價達12,000元。自由行又會否較為便宜呢？未計機票、住宿下，單按防疫安排下，發現若逗留4日或以上，所需的檢測費便高達3,000元。

首先出發前，港人除了要接種了兩劑新冠肺炎疫苗外，也要在上機前的72小時內，前往進行PCR核酸檢測。若在政府的社區檢測中心做檢測，費用最低，為240元，到其他醫療機構或私家醫院，費用更高。

到達新加埗後，港人要再在新加坡機場進行檢測，費用為200至300坡元（1,152元至1,728元），有效時限為72小時；若在當地逗留超過72小時，無法憑抵達時檢測結果上機回港，便需到當地指定醫療機構再做檢測，費用相若。抵港後再需在機場付費做一次檢測，費用為499元。