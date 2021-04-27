旅遊氣泡｜邱騰華指日後商討旅遊氣泡　要求先接種疫苗是保障市民

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-27 10:05

本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，致計劃無奈緊急煞停。不過政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（周三）重啟旅遊氣泡。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（27日）於港台節目《千禧時代》表示，是次的旅遊氣泡，主要增加幾款雙方同意的協定，其中包括港人經旅遊氣泡計劃到新加坡前，須於14日前接種第二劑疫苗；並強調並非新加坡的要求，而是經港府同意。他亦承認，以接種疫苗為以後旅遊氣泡的前提，「暫時如果同其他地方傾係作為起點。」

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邱騰華今日表示，自從旅遊氣泡去年11月煞停至今，一直沒有停止與其他地區商討，「我相信大家都等咗好耐。」他指，是次旅遊氣泡與去年商討的計劃相比，主要增加幾款雙方同意的協定，其中包括港人經旅遊氣泡計劃到新加坡前，即乘搭專屬航班，須於起飛14日前接種第二劑疫苗。

邱解釋，由於港人到達當地後不需接受檢疫，認為接種疫苗可保障自身，除了16歲以下或身體不適宜接種的人士獲豁免。他亦指，以他所知機組人員亦已完成接種。

邱騰華默認以接種疫苗為以後旅遊氣泡的前提，「暫時如果同其他地方傾係作為起點。」（盧翊銘攝）

民主黨認為旅遊氣泡雙方規定不同，是「不平等條約」，質疑當局為接種計劃「谷數」。邱騰華強調並非新加坡的要求，而是經港府同意。他解釋，世界衛生組織亦指出疫苗可減低感染風險，尤其市民當離開香港的情況，「可以問返醫生打咗疫苗之後，最終保護係邊個？」

至於以後若有新啟動的旅遊氣泡，是否亦以接種疫苗為前提？邱騰華回應，「暫時如果同其他地方傾係作為起點。」他亦重申，接種疫苗是好的起步點，指旅遊氣泡的安排建基於與相對穩定地區合作，因此打針作為額外的保障，可安心恢復往來。

至於會否要求新加坡來港人士接種疫苗，邱則認為每個政府亦有方法保障居民，大前提是兩地政府均同意雙方協定，認為多次檢測及專屬航班等已足夠保障。