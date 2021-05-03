華大基因疑採樣走漏　袁國勇倡抽樣陰性樣本　確定外判檢測商質素

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-03 16:56

華大基因早前被揭採樣馬虎疑「走漏」，令帶有變種病毒的女傭「過關」在社區逗留。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，初步陽性樣本會送到衞生署覆檢把關，但陰性樣本就不會覆檢，可能會出現「假陰性」，建議當局隨機抽樣外判商的陰性樣本，每1000個抽1個，檢查樣本帶有人體細胞的數量，一旦過低便反映樣本質素。

▼袁國勇教授 用不同方法為自己採樣連環圖▼

38歲女傭（編號：11730）3月27日起入住西營盤華美達海景酒店，華大基因負責為該酒店的檢疫人士，採集鼻腔及咽喉拭子樣本，女傭的第12日及第19日樣本都呈陰性，她最終走出社區再檢測時才確診，更帶有N501Y變種病毒。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，變種病毒可能更易容黏上人類細胞受體，代表傳播性更強令人擔心，但最重要都是檢測到出來。他稱檢測外判商的陽性樣本會交由衞生防護中心公共衞生化驗服務處覆檢，但陰性樣本就不會，或許會有假陰性情況，建議當局隨機抽樣陰性樣本，「每1000個陰性樣本，防護中心實驗室驗下係咪真係陰性，睇下有幾多粒人類細胞，就知佢採樣好唔好，佢有無做錯。」

據他了解，內地採集呼吸道樣本時，會採集鼻咽拭子，「接近耳仔嘅位置幾辛苦下，香港就係外面1至2厘米就出返嚟，病毒要進入細胞先生長到，每個細胞放成1000萬粒病毒，拎到細胞最重要。」

袁國勇又體諒採樣員工作，「有啲採樣員擺得深啲，個病人就投訴佢搞到佢無工做，所以咪外面撩一撩就算數囉，係要好多公眾教育，採樣員要講清楚，係啊撩得入啲會辛苦會飇眼水，但你都要接受，如果攞唔到多嘅黏膜上嘅細胞，檢測就會假陰性。」

袁國勇：採樣應該撩得深啲

從外地抵港的檢疫人士，現時只是需要採集鼻腔及咽喉拭子樣本，鼻腔即鼻孔1至2厘米深。袁國勇向《香港01》稱，暫時毋須全部改為採集鼻咽樣本，但採樣員應該將採樣棒伸得更深，當然採集鼻咽及咽喉拭子樣本最理想。