華大基因反指爆料採樣員表現未達標　兩分鐘內完成採樣僅「參考」

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-29 22:04

華大基因檢測服務連返出錯，有專家質疑採樣員採樣不當，亦有傳媒接獲報料，指沒有採樣經驗者同樣可面試。華大基因今日（29日）發表聲明，強調為每名採樣員提供 3天的培訓，學員期間須通過考核，之後少可進行獨立採樣工作。華大又稱，「兩分鐘內完成一次採樣」僅給前線同事作「參考」，而非「指標」；又指向傳媒爆料的人是「個別採樣員」，直指對方是因表現未達標準而被終止參與採樣工作。

華大基因聲明中提到，留意到有傳媒引述消息人士，針對採樣工作作出報導，而有指控與事實不符。華大基因強調，會為每名採樣員提供3天培訓，當中包括理論考核後、在化驗師和有經驗採樣員監督下進行實習，亦須通過實習考核，才算完成培訓， 進行獨立採樣工作，公司會不定時巡查檢測中心，確保前線採樣員的操作與課程一致。

政府早前安排華大在愛暉樓下設置流動採樣車，不少居民排隊接受採樣。(資料圖片／余俊亮攝）

會終止表現欠佳採樣員工作

而通過考核的採樣員，會被派到不同的社區檢測中心工作，每間中心都由一名註冊護士負責管理，確保每名採樣員表現合規格，亦會定時對採樣員的工作質素進行評核，對於表現欠佳或屢次被投訴的採樣員，會終止他們的採樣工作。

華大又稱，「兩分鐘內完成一次採樣」僅給前線同事作為參考，並不是指標，留意到有專家認為合理採樣時間應長於兩分鐘，將考慮有關意見， 並提醒同事採樣工作，應以質素為依歸。

華大基因指，有個別採樣員因表現未達標準，被終止參與採樣工作，當中包括向傳媒「報料」的該名人士。對於報導中的失實指控，表示遺憾 ，並會保留追究權利。



至於上周發生的「假陽性」檢測事件，華大基因正積極配合政府的調查，並就檢測程序進行內部審計工作，有進一步消息會第一時間向社會公布。