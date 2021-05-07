中大醫學院AI實時估算流感疫苗有效率　團隊：長遠可用於新冠疫苗

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

除了新冠肺炎，流感亦持續威脅全球，兩種相同之處，是不斷演變，大大影響疫苗有效性。中文大學醫學院公共衞生及基層醫療學院以人工智能電腦演算法，分析病毒變異過程相關的基因數據及以往疫苗有效性數據，實時評估疫苗功效 ，助公立醫院調配人力物力資源，應付流感季節。演算法同樣可應用於估算新冠疫苗功效，惟需有更多數據用作以分析。

王海天表示，團隊透過分析流感病毒基因組中多個基因片段的遺傳訊息，結合疫苗功效歷史數據，以及一系列臨床研究資料，研發「電腦模擬生物信息演算法」，可實時監測及評估流感疫苗功效。（陳嘉慧攝）

學院副教授王海天解釋，每年流感季節，衞生部門都需選擇採用哪一款流感疫苗，若疫苗和病毒的抗原不匹配，即相關基因組若出現錯配，便會影響疫苗功效。團隊透過分析流感病毒基因組中多個基因片段的遺傳訊息，結合疫苗功效歷史數據，以及一系列臨床研究資料，研發「電腦模擬生物信息演算法」，可實時監測及評估流感疫苗功效，並已獲得專利。

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她表示，以傳統方法計算疫苗功效，需在市民大規模接種疫苗至少6個月後，才可逐一分析評估，不但研究需時，亦花費不菲。而利用演算法，則可在市民未接種疫苗之前，已開始評估疫苗功效，該演算法可估算8成針對甲型流感（H1N1pdm09與H3N2）及乙型流感的疫苗有效性。

待有足夠數據 可應用於新冠疫苗

學院臨床及生物統計中心主任徐仲鍈表示，各地衞生部門每年都會預測在當地主要流行的流感病毒，再決定採用哪一款疫苗，而坊間通常說某年的流感疫苗有沒有效，所指的是能不能猜中當年主要傳播的流感病毒。

徐續說，演算法長遠可輔助改良流感疫苗及其他病毒的抗原，亦有助政府在每年的流感季節及早掌握疫苗功效，助公立醫院調配人力物力資源。至於全球皆非常關注的新冠疫苗，他表示，無論任何流行病病毒，都可基於其一系列的演變過程，來估計下一步演變，新冠病毒亦然，團隊亦一直有進行運算方面的研究，期望在收集更多數據後會再有新進展。