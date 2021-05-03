外傭強制檢測│港島社區檢測中心直至5.9預約全爆　睇清邊區仍有位

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-03 14:38

由於接連有兩名菲傭感染新冠肺炎變種病毒，政府上周五(4月30日)宣布全港37萬名外傭須於5月9日前強制檢測，在過去周六及日公眾假期，有大量外傭湧到社區檢測中心及流動檢測站進行檢測，多區檢測中心逼爆。有外傭表示，未食午餐並需冒雨等候6小時，才成功進行檢測。而截至2021年05月03日早上11時，各區社區檢測中心預約情況仍然緊張，港島區4個檢測中心直至5月9日預約額滿，要趕及在9日之前進行強制檢測的外傭可以點做?

港島區4個可預約社區檢測中心包括:東區鰂魚涌社區會堂、灣仔禮頓山社區會堂、中西區石塘咀體育館及南區利東社區會堂，直至5月9日預約額滿。

九龍區油塘社區會直至5月9日預約額滿，觀塘牛頭角道體育館、九龍城土瓜灣體育館、黃大仙摩士公園體育館、深水埗白田社區會堂4個檢測中心即日起至5月7預約額滿，要8日才有少量名額可進行預料，而最快是梁顯利油麻地社區中心5月7日尚有少量名額可供預約。

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新界區有5個檢測中心直至5月9日亦預約額滿，包括沙田瀝源社區會堂、元朗市東社區會堂、坑口社區會堂、大埔太和體育館沙田馬鞍山體育館及沙田馬鞍山體育館。如市民要預約檢測，最快是5月6日尚有名額的青衣體育館及尚有少量名額的荔景社區會堂。

食物及衞生局發言人表示：「鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，為審慎起見，涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案曾到訪的地方，其相關人士須進行三次檢測，而所有外籍家庭傭工亦須進行檢測，以徹底截斷任何可能出現的傳播鏈。」除已接種兩劑疫苗14天過後的外傭可獲豁免，而於今日已接受檢測者亦無需再檢測。

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任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

菲律賓領事館向外傭發出的強制檢測公告。

受檢人士除可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免外，還有以下免費檢測方法，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

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流動採樣站：

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*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：

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社區檢測中心預約網址：（按此）