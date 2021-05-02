外傭強制檢測｜菲傭荔枝角公園排6小時始採樣：僱主不允平日檢測

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-02 20:41

本港有兩名外傭先後驗出感染變種新冠病毒，港府4月30日公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種則須於5月9日或之前接受檢測，今日（2日）有不少外傭趁假日到位於荔枝角公園的檢測站進行檢測，惟天氣不佳，偶有微雨，人龍仍保持約300餘人。有外傭表示，需冒雨等候6小時，更有人未食午餐。 對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭感到自己受到歧視，認為強制接種群組不應僅限於外傭；有外傭表示，僱主拒批工作日檢測，故此今日必須進行，排隊連檢測共花了6.5小時。

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

荔枝角公園長龍維持300餘人

記者今日下午約4時許到位於荔枝角公園的檢測站視察，現場人龍有約300餘人，人龍沿樓梯往上排，全日保持這情況。今日天氣欠佳，偶有微雨，外傭要冒雨排隊輪候。有人沒有攜帶雨傘，用膠袋或膠枱布笠頭擋雨。也有人因輪候時間過長未進午餐，只能購買其他外傭的零食充飢。

來自菲律賓的Racquel M Robles今日下午1時來到檢測站，排隊3小時仍只到人龍中央，而至下午4時許，天氣轉差，開始下雨，她未有攜帶雨傘，只能冒雨繼續排隊。「我們會遵守香港的規矩！我們會服從香港的規矩！」她稱理解因變種新冠病毒確診者為外傭，故外傭群體有必要進行檢測，但認為只有外傭群體要接受檢測，令他們感覺受到歧視。被問及是否滿意檢測安排，她更反問周圍排隊外傭：「你們滿意嗎？」其他外傭異口同聲說「NO」，指政府應要提供更多檢測站。對於外傭強制接種疫苗，她無奈說：「香港人說我們傳染病毒，所以要接受檢測。OK！我們會跟從香港的規矩。」

Racquel M Robles無奈說：「香港人說我們傳染病毒，所以要接受檢測。OK！我們會跟從香港的規矩。」（黃穎津攝）

「我哋只有一日假」 從政府增檢測站

另一位菲傭Jennifer Grace Belen下午1時便來到檢測站，為排隊她更未食午餐，惟至下午約4時，仍未見隊頭。「好攰、好肚餓！」Jennifer稱，又指現場有外傭兜售食物，她只能購買一些零食充飢。

Jennifer認為為安全起見，強制外傭檢測沒有問題，但「我哋無得揀，好多人（外傭）都只有一日假」，希望政府能提供更多檢測站。有關強制外傭接種疫苗，她則批評政策不公平，認為受到歧視，「好多中國人都出咗境，點解佢哋唔需要做強制檢測同強制接種？」認為即使要強制接種疫苗，範圍亦不應僅限於外傭群體。

Jennifer下午1時便來到檢測站，為排隊她更未食午餐，惟至下午約4時，仍未見隊頭，稱：「好攰、好肚餓！」（黃穎津攝）

由上午10時排到下午4時始可檢測

菲傭Monica早上10時來到檢測站，但直至下午4時半才完成檢測，共花了6.5小時，「真係好攰！」但她仍認為有必要進行強制檢測，以保障個人健康。

對於人龍，她坦言沒有預料到會有這麼多人輪候，稱「有啲後悔」今日前來排隊。她本已預約於本周二（4日）進行檢測，惟僱主不希望她佔用工作日檢測，故要求她於假期直接排隊輪候測試，她也只能無奈接受。被問及對於強制接種疫苗意見，但直言不願接種，認為接種疫苗「不太安全」，但若政府正式宣布強制接種，她也會跟從政府指引，「我哋無得揀，我都係會去接種。」