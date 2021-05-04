變種病毒｜專家促入境人數設限　一宗輸入個案足以引起新一波疫情

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-04 19:38

新冠肺炎變種病毒襲港，昨晚再有一宗涉及N501Y的變種病毒初步確診個案流入社區，有份參與病毒基因排序的理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，估計該患者染上的是英國變種病毒，但仍有待詳細分析。 他又指，由以往經驗發現，每次香港有大量輸入個案時，往往緊接著就會出現社區爆發，第四波疫情更顯示一宗輸入個案已可把病毒傳遍社區，引起新一波，建議政府考慮設每天入境人數上限，阻截病毒攻港的風險。

蕭傑恒今天（4日）出席醫院管理局研討大會。（鄭翠碧攝）

蕭傑恒今天（4日）出席醫院管理局研討大會後表示，昨晚初步確診、帶變種病毒的女子於4月4日坐UK6395航班抵港，同一班機上有人染到英國變種病毒，也有人感染印度變種病毒，若昨晚的個案涉及N501Y變異，他估計屬英國變種病毒的可能性較高，但仍有待詳細基因分析。

逾20宗輸入個案往往引發社區爆發

他又指，本港第四波疫情源於一宗帶有尼泊爾病毒株的患者「走漏」了入社區，病毒在社區傳開，再遇上跳舞群組而造成超級傳播，可見即使是走漏了一宗輸入個案，也足以引起新一波疫情。他認為，愈多人入境，本港的風險就愈高，以往當日增超過20宗輸入個案時，緊接著就會出現社區爆發，建議政府對亞洲旅客設入境人數上限。

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蕭傑恒續稱，本港唯一的屏障就是檢疫酒店，若做得不好就易引致個案流入社區，昨晚初步確診的個案也可能是因酒店採樣問題而走漏，惟這宗個案已有抗體，在社區期間未必有傳染力。

他又指出，現時無一間化驗室擁有所有個案的基因排序，有「斷片」的問題，提倡政府與各大學合作，為所有個案做基因排序，一旦有變種病毒個案流入社區，也可即時對比更早前的個案基因排序，加快找出傳播鏈。

對於政府稱將「相關變種病毒」加入熔斷機制，他稱政府除了考慮N501Y突變外，也可考慮E484K和L452R突變。

孔繁毅稱，不能排除面癱的情況與科興疫苗有關。（鄭翠碧攝）

另一方面，香港大學內科學系臨床教授孔繁毅就稱，變種病毒傳染力強，但相信只要做好檢測、檢疫，都可堵截到源頭。他指出，昨晚的初步確診個案或是酒店採樣出問題而檢測不到，也可能是其在臨上機前才受感染，並有長的潛伏期，以致在檢疫完才驗到陽性。

對於佐敦印裔男、其女性朋友、東涌外傭均於同一天到過東薈城，孔繁毅稱未有足夠資料判斷東薈城風險有多大，需視乎首兩名患者接觸了多少人、有無戴口罩等因素。他呼籲市民盡快接種疫苗，因BioNTech的復必泰疫苗對變種病毒仍有效，而科興疫苗則未有完整數據。

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22宗疫苗接種後面癱個案

孔繁毅又稱，在29宗接種疫苗後面癱的個案當中，有22宗涉及科興，而且這些個案多涉及男性及左邊面面癱，他稱不能排除面癱的情況與科興疫苗有關，香港大學在未來數周會有初步分析的結果，但仍需兩、三個月去跟進，了解數字是否多於基線，如果證實有關，或會要求藥廠將這項副作用加入疫苗指引當中。

他認為，已完成接種疫苗的人士獲減免檢疫日期是可行，亦是一個好的誘因，他認為將檢疫期減至7天、安排在家居檢疫等都可探討，並應以三天一檢、檢驗抗體水平等做法去確保這批人減免檢疫期是安全。