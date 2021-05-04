印度患者曾到東涌Curry Lounge　鄰舖職員稱商場共用廁所憂感染

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-04 16:19

衞生防護中心昨日（3日）突然披露，早前帶變異病毒的確診患者，一名來自印度的男子及其菲律賓籍女友（編號11643和11672），4月11日曾到訪東涌海堤灣畔地舖餐吧Curry Lounge。 有在附近商舖工作的市民指，餐廳食客會與商場員工共用廁所，怕有感染風險，亦擔憂會被送往隔離。而現場可見，海堤灣畔地下約有10間商舖，包括多間餐吧、教育中心及物理治療中心等，估計若商戶未設獨立廁所，便需共用商場地下的廁所。

Curry Lounge疑與附近約10間地舖共用廁所

早前有帶變異病毒的確診個案（11643和11672）到訪過的東涌海堤灣畔餐吧Curry Lounge，餐廳今日（4日）已暫停營業，門外貼出告示，指因有患者到訪，餐廳關門消毒，直至另行通知。

在鄰近舖頭工作的陳小姐（化名）表示，估計餐廳內沒有設置廁所，餐廳食客平常會與其他地舖的員工共用廁所。她表示，洗手間衞生情況一般，通風尚算正常，女廁約有四個廁所，任何人均可使用。她又指，該餐廳平常不算人多，但偶爾會有食客聚在門外抽煙。

劉小姐表示，未聽聞附近有確診者到訪，得悉後感到憂心。她指Curry Lounge 一般營業至晚上10時，人客不算十分多。（陳嘉慧攝）

鄰近商舖員工擔心洗手間有感染風險

對於東涌社區擬有隱形傳播鏈，陳小姐直言「實擔心啦，不知會不會在洗手間傳染！」她擔憂自己或需被送往隔離檢疫，亦憂心會將病毒傳給家人，故早前已接受檢測。

另一名在附近食肆工作的劉小姐表示，未聽聞附近有確診者到訪，得悉後感到憂心，幸早前已前往檢測。她同樣表示，Curry Lounge 一般營業至晚上10時，人客不算十分多。

近映灣園檢測站人龍減少

當局昨晚披露，早前確診的印度男子及其菲律賓籍女友，與其後確診、居映灣園的外傭，同於上月11日到訪東涌東薈城，同日到訪該商場的人士須強制檢測。

位於東涌北公園的流動檢測站，今日未見大排長龍，但仍有不少東涌居民，因到過東薈城等地點而前來檢測。東涌居民麥先生及麥太表示，每日都會經過東薈城，而且今次涉及變種病毒，因此前來檢測。

何女士早前曾於確診者同日到訪富東商場，表示周末檢測站大排長龍，而選擇在今早接受檢測。（陳嘉慧攝）

市民批當局通報滯後數星期

麥太批評，當局通報滯後，至昨日才通報患者數星期前的行蹤，「上星期去咗邊我都唔會記得。」麥先生則表示，二人本想於周末接受檢測，但「全東涌所有檢測站均大排長龍」，因此推延至今。他直斥，當局準備不足，東涌居民眾多，大多會經過東薈城、富東商場等，「咩都唔準備，要啲阿婆阿伯喺太陽下排隊！」

居貝澳何女士早前曾於確診者同日到訪富東商場。她表示，本打算於周日做檢測，但未出發已得知要大排長龍因而放棄，今早再嘗試，只消5分鐘便完成檢測。她說，檢測後立刻返回貝澳，近期亦會減少到東涌。

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