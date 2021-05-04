變種病毒｜何栢良倡翻看東薈城閉路電視　許樹昌指難找三人傳播鏈

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-04 18:59

帶變種病毒的伯嘉士大廈印裔男子（#11643）、他的菲律賓女友人( #11672）和東涌映灣園菲傭（#11773），均曾於4月11日到訪東涌東薈城。前兩者同日曾光顧東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）在商台節目稱，難以評估變種病毒會衍生多少個案，建議衛生署翻看東薈城當日的閉路電視片段，找出感染風險較高的人士。而政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言，可肯定三人確診有連繫，但未必會準確知道傳播路線。

▼累計4名變種病毒患者曾到訪東薈城▼

+ 7 + 7 + 7

印裔男子病毒量高 料已傳播三、四代

何栢良稱，本港社區存在變種病毒的隱形傳播鏈，情況令人擔心，暫時難以評估會衍生多少個案。他指，伯嘉士大廈印裔男子上月11日曾到訪東涌東薈城之後，至今已經相隔23日。該男子的病毒量高，未知曾在多少食肆進食，或者曾否在商場脫下口罩拍照，料可能已經傳播了三、四代。他呼籲當日曾在東薈城脫下口罩、曾在東涌海堤灣畔Curry Lounge用餐，以及有病徵的人士應盡快檢測。他又建議衛生署翻看東薈城在4月11日的閉路電視片段，找出感染風險較高的人士。

▼5.2東涌居民強制檢測▼

+ 7 + 7 + 7

何栢良指，至今6宗流入社區的變種病毒個案，共牽涉3間檢疫酒店、4幢住宅大廈。上月5間檢疫酒店出現10宗或以上確診，6間檢疫酒店有5宗或以上確診，未知酒店是否有橫向傳播。他認為與患者在同一時段檢疫的人士及職員，全部都應抽血驗抗體，否則難以掌握「走漏」了多少個案。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

許樹昌：可肯定三人確診有連繫

政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，印裔男子和其菲裔女友人昨晚記起曾於上月11日到過東涌，便致電衞生署報告，應不涉及刻意瞞報行蹤。他認為「單憑記憶講晒去過邊度係好困難」，所以鼓勵市民使用安心出行應用程式。他續稱，現時可肯定三人確診有連繫，但坦言未必會準確知道傳播路徑。他認為翻看閉路電視片段的做法不太可行，「隔咗咁耐，條片都可能洗咗，鏡頭都未必高清同啱角度，未必好大幫助。」