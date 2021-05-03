3變種病毒患者現共通點　東涌菲傭、印度男及菲女友4.11到東薈城

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-03 23:28

社區日前出現首宗源頭不明變種病毒個案，為一名居於東涌的菲傭（編號：11773）。衞生署今日（3日）表示，經過追蹤後，發現該名外傭與首宗進入社區的輸入變種病毒患者、由杜拜抵港的印度男子（編號：11643）及其菲律賓女友人（編號：11672），均曾於4月11日到訪東薈城，此項資料今晚才首曝光。印度男及女友人同日曾光顧東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge，二人已康復出院。食衞局會向當日曾到東薈城及Curry Lounge的訪客及員工發出強制檢測令。

食衞局4月29日晚向4月25日到過東薈城的訪客及職員發出強制檢測令，最新曾於4月11日到訪者也要強檢。(資料圖片/陳嘉慧攝)

首公布首染疫男女友人到訪東涌

衞生防護中心今日表示，正繼續跟進早前涉及N501Y變種病毒株的確診本地個案，東涌菲傭、印度男子及菲律賓女友人（11773、11643、11672），隨着個案追蹤辦公室進一步調查，發現三宗個案均曾於4月11日到訪東涌東薈城，而印裔男子及女友人同日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。

政府會向曾於4月11日於該兩個處所逗留的人士，發出強制檢測公告。政府提醒相關人士必須遵從強制檢測公告，接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

確診食肆處所｜變種病毒患者曾到佐敦松記糖水、旬.食事處

翻查資料，印度男子當時報稱曾到訪尖沙咀金冠大廈渣打銀行、尖沙咀滙豐大廈、重慶大廈印度餐廳New Chettinad、長洲恒樂餐廳菜館、伯嘉士大廈日式餐廳「旬.食事處」及松記糖水；女友人亦只到訪過二人居住的伯嘉士大廈、中央廣場，未見行蹤表上有東薈城及Curry Lounge，都是今晚首次列出。

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