增4宗個案　印度返港孕婦檢疫後確診變種病毒　列輸入個案

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-04 17:41

衞生防護中心公布，今日新增4宗確診個案，當中3宗為輸入個案，其餘1宗為未能分類，可能為本地個案。其中一宗輸入個案為一名28歲印度來港家庭主婦（個案編號:11789），完成檢疫後回到社區才驗出陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名印度女子懷孕，在她身上驗病毒抗體，並帶有N501Y變種病毒，相信為輸入個案。張指出，確診女子檢疫期間居住的酒店雖有人確診，但都並非同類病毒株，認為在酒店感染的機會較微。

▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

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變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性

因懷孕多留在家中 料非酒店檢疫中招

按衞生署昨日公布資訊，由印度德里飛抵香港的28歲家庭主婦，她在21日酒店檢疫期間檢測全屬陰性，之後返回尖沙咀金巴利道美園大廈住所居住。張竹君指，該名女子由於懷孕，故多留在家中，於4月26日曾到伊利沙伯醫院看醫生，當時入院病毒檢測為陰性，至4月30日因回港26日須強制檢測，當時結果為不確定，經衞生防護中心化驗為陽性個案，帶有N501Y變種病毒株，但對E484K變種呈陰性。

張竹君說，在患者身上已驗出帶有抗體，估計出現抗體需要約10日時間，相信女子在印度時已感染病毒，故介定為輸入性個案。至於患者於酒店檢疫時感染的機會，張竹君指，其檢疫居住的富豪東方酒店同層沒有其他個案，而另一層雖有個案但不是N501Y變種，另一宗不同層個案為N501Y及E484K變種，故相信為酒店內相關個案的機會較微。

第五宗變種病毒患者、28歲印度婦人抵港後情況

美園大廈6個單位仍然需要跟進

印度家庭主婦對病毒檢測結果呈初步陽性後，衞生署昨晚（3日）安排她所住尖沙咀金巴利道美園大廈所有樓層約40個單位住戶送往檢疫中心進行21天強制檢疫。張竹君指，現時其家人以及全幢大廈共77人已送往檢疫中心，但有6個單位仍然需要跟進，正在尋找該數戶的住客。