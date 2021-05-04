東涌靈糧堂秀德小學女教師染變種病毒　為映灣園確診菲傭僱主

撰文： 麥凱茵 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-04 19:52

本港今日（4日）增加4宗確診個案，另外錄得少於10宗初步陽性個案。其中初步確診個案包括，首宗本地雙重變種病毒的菲僱（#11773）的同住女僱主，她為東涌靈糧堂秀德小學教師，她4月28日最後上班，該校須停課，所有師生要強制檢測，她為N501Y無病徵個案。 值得留意，這名女僱主亦曾經到訪過東薈城，連同早前的個案，即其外傭 （#11773）、29歲印度籍確診男子（#11643），以及男子的31歲女友人(#11672 )，總共有4宗涉變種病毒的確診個案到過東薈城。 所有曾於4月12日至4月24日、4月26日後到過東薈城的人士都要接受強制檢測，由於都是變種病毒患者，相信總共需檢測三次。

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早前39歲確診外僱的僱主太太，是今日公布的初步確診個案之一，她在4月29日與小朋友（10個月大女嬰＃11774）到檢疫中心，翌日隨初步確診小朋友一起到瑪嘉烈醫院，她當時檢測仍屬陰性，至昨日（3日）的樣本轉為陽性，估計她是被家人傳播的新個案。

靈糧堂秀德小學停課 師生強制檢測

由於她在東涌靈糧堂秀德小學任教師，4月28日最後上班，當局估計學校其他人士受感染機會不太大，但考慮屬N501Y無病徵個案，不確定回校時是否傳染期，故學校須停課，師生及訪客均要接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，據知女教師上班時會回家吃飯，無與其他人吃飯，惟曾到訪東薈城，故4月12日至4月24日、4月26日曾去過東薈城者要強制檢測。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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三個案曾4月11日一同到過東薈城

連同今次初確的女傭主，其外傭 （#11773）、29歲印度籍確診男子（#11643），以及男子的31歲女友(#11672 )，總共有4宗涉變種病毒的確診個案到過東薈城。



#11643及#11672，與#11773曾於4月11日分別到過東薈城，其中#11773曾使用過二樓的女洗手間。對於#11643及#11672於昨日（3日）才記起到過東薈城，張竹君相信事隔多日，他們的記憶有限，不能確定是瞞報，但當有足夠證據時，不排除會引用《預防及控制疾病規例》599D章進行檢控。

東薈城今更換空調系統濾器

張竹君表示，會再將東薈城再納入強檢名單內，所有曾於4月12日至4月24日、4月26日後到過東薈城的人士都要接受強制檢測。



東薈城則表示，辦事處已安排於今日 於東薈城名店倉進行全面清潔消毒，以及更換和清潔商場公共範圍的空調系統濾器。