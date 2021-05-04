初確診2菲傭周日光顧西九龍中心薩莉亞　經理：三分二客都係菲傭

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-04 21:03

本港的新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上公布，新增初步確診個案當中，兩名初步確診外傭與其他個案無關，但未知道有否涉及變種病毒，而二人曾於本周日（2日）到訪深水埗西九龍中心4樓薩莉亞餐廳進食。 現時餐廳仍在營業，但食客人數不多，餐廳經理田先生表示，剛剛收到食環署電話，確定曾有到訪客人為今日的確診個案，正等待公司安排關門時間及消毒程序等。他表示，外傭不時假日結伴到來進食，「全場三分二食客都係菲傭姐姐，我諗係因為價廉物美。」餐廳的自助汽水吧疫情期間維持服務，經理表示食客需要戴上口罩才能使用，但沒有留意食客用同一個杯「添飲」。

今日為初步確診個案的兩名外傭，曾於周日到訪西九龍中心4樓薩莉亞餐廳。（梁煥敏攝）

餐廳傍晚收衞生署通知 勸客人到另一分店

位於深水埗西九龍中心的薩莉亞餐廳仲有兩間，初步確診的兩名菲傭曾到訪的是4樓的分店，黃昏時間仍有少量客人在餐廳內用餐。餐廳經理田先生表示，剛剛於傍晚6時許收到食環署電話，確定曾有到訪客人為今日的確診個案，現時已通知公司有關情況，進一步了解消毒、檢測安排。現時餐廳仍然營業，但會呼籲客人到另一層的分店進食，比較安全。

田經理説，以往有不少外傭喜歡到西九龍中心兩間分店進食、群聚，估計是星期日到訪的外傭確診，「每逢星期日，全場三分二食客都係菲傭姐姐，我諗係因為價廉物美，同埋通常佢哋願意等，香港人見到人多通常走晒。」他說，現時餐廳仍然維持「四人一枱」措施，可以減低病毒傳播風險，「佢哋通常好多人一齊入嚟，但係都會遵守四人一枱，分開坐，如果唔分開仲衰！」

薩利亞餐廳內設有「自助汽水吧」，經理表示會呼籲客人戴上口罩才能使用。（梁煥敏攝）

規定到自助汽水吧必須戴口罩

薩利亞餐廳「賣點」之一是內設的自助汽水吧，購買飲品可以「無限添飲」，被問到會否增加傳播風險？田先生表示，使用餐廳的自助汽水吧有嚴謹的防疫措施，食客需要戴上口罩才能「添飲」，同時有職員把關，「的確成日都見到有人冇戴口罩想行過去，我哋會即刻阻止，但無留意佢哋用同一隻杯添飲第二次⋯⋯重點放喺佢哋唔可以戴口罩。」現階段餐廳仍在營業，等待公司最終安排才決定會否提早休息，現場有內進的食客聽到餐廳出現確診個案，即時「掉頭走」，放棄到內進食。