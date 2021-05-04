8人昨打疫苗後送院　3人臉部麻痺　少女出現唇疱疹

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-04 23:53

新冠肺炎疫苗接種計劃展開第68日，累計約99萬人已接種第一劑或第二劑疫苗。政府公布昨（3日）共有8宗打針後不適送院個案，當中2人接種科興，6人接種復必泰。一名接種第一劑科興的46歲男子及診診所後，及一名接種第一劑復必泰的39歲女子，左臉麻痺，另有一名接種第一劑復必泰的51歲婦人則右臉麻痺；一名22歲女子在龍琛路體育館接種第一劑復必泰後出現唇疱疹。

累計99萬人已打疫苗

政府公布種計劃開展68日以來，已為市民接種共約1,562,800劑疫苗。當中約989,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約452,100名接種科興疫苗，約537, 600名接種復必泰疫苗；約573,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約324,800名接種科興疫苗，約248,200名接種復必泰疫苗。

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新增約33,100人接種疫苗

截至今晚8時的過去24小時，約有33,100接種了疫苗。約有6,300名市民接種第一劑科興疫苗、約有2,200名市民接種第二劑，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%。

至於復必泰疫苗，接種第一劑和第二劑的市民分別有11,500和13,100人，整體接種率約為97%，較科興疫苗略高。

另外，約4,000人在網上預約接種科興疫苗，復必泰疫苗則有14,700人預約。

（政府新聞處截圖）

雙臂痕癢男子未經診症已自行離院

昨（3日）再有8人打針後不適，其中5人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院、1人未診症已自行離開醫院。未經診症已自行離院的是42歲男子，他在官涌體育館接種第二劑科興疫苗後雙臂痕癢，被送往伊利沙伯醫院治理，他情況穩定。

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51歲女子右臉麻痺

兩名不遵從醫生勸告自行出院的患者，均接種第一劑復必泰疫苗，其中一人為51歲女子，她在元朗體育館打針後，右臉、上肢和下肢麻痺，昨午被送到博愛醫院治理後，情況穩定；另一人則是在龍琛路體育館打針的39歲女子，則出面左臉麻痺，她被送往北區醫院治理後情況穩定。

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中年漢腦癇發作

另外，29歲男子在將軍澳體育館接種第一劑復必泰後昏厥；48歲男子在中山紀念公園體育館注射第一劑復必泰後腦癇發作；33歲女子在大埔墟體育館接種第一劑復必泰後，注射部位疼痛，痛感更延伸至胸部；46歲男子在伍若瑜夫人普通科門診診所接雒第一劑科興後，出現高血壓及左臉麻痺；以及22歲女子在龍琛路體育館接種第一劑復必泰後出現唇疱疹。5人送院後均情況穩定，經治療後已經出院。

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