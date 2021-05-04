接種疫苗或列工作簽證條件　剛履新外傭想打針　惟不認同強制措施

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-04 19:33

早前有外傭在港確診並證實感染變種新冠病毒，勞工及福利局局長羅致光上周五（4月30日）公布，會將接種新冠疫苗列入外傭工作簽證的要求中。行政長官林鄭月娥今早（4日）突「轉口風」，稱會要求勞福局重新檢視措施。 有剛簽下新約外傭表示，自己雖然未被要求強制打針，但會考慮接種新冠疫苗保障自己。不過，亦有外傭認為當局不應強制外傭接種。

現時大嶼山區內只設有東涌社區會堂以及機場兩個接種中心，均只提供復必泰疫苗。（陳嘉慧攝）

剛簽新約外傭考慮打復必泰

菲律賓外傭Gigi表示，有聽聞過政府考慮強制所有外傭接種疫苗一事，但因為是給剛剛簽了新合約，所以暫不受影響。她認為接種可保障自己，打算接種復必泰疫苗，不過與僱主討論後，認為可聽從僱主意見緩後接種，以待更多關於有效率及副作用的數據及研究。不過，早前政府表示復必泰疫苗保存期有限，有意接種市民須在最遲於8月打第一針，Gigi得知後會示會再與僱主商討。

兼職外傭中介Judy認為接種能保護自己，早前已接種第一劑復必泰疫苗，今日在東涌社區會堂打第二針，她表示會向其他人解釋接種所帶來的好處。（陳嘉慧攝）

外傭中介估計約三成人選擇接種

而現居東涌、來自菲律賓的Judy，本身是名兼職外傭中介。她表示，自己所接觸的外傭，不少都對政府擬推行強制接種疫苗感到「不太高興」（not quite happy ）。她指，外傭主要憂慮接種後可能出現嚴重副作用，亦有不少人表示感到被歧視，她估計，外傭之中約有三成人自願選擇接種。

不過Judy就認為接種能預防感染，早前已接種第一劑復必泰疫苗，今日在東涌社區會堂打第二針，她表示會向其他人解釋接種的好處，「相信不少外傭均持開放態度，未來會有更多人選擇接種。」

現時大嶼山區內只設有東涌社區會堂以及機場兩個接種中心，均只提供復必泰。Judy表示，若區內外傭選擇科興疫苗，可到私家診所接種，相信不太麻煩。

Ruda（左二）認為當局不應強制接種。（陳嘉慧攝）

有外傭憂副作用 不欲接種

另一名東涌工作的外傭Ruda表示，早前到過強制檢測地點，於是今日與友人到富東商場檢站接受檢測。對於政府擬強制外傭簽新約前需打疫苗，她認為當局「不應這樣做」（They shouldn’t do this），她亦表示暫不考慮打疫苗。

Ruda同行友人、不願具名的外傭就指，自己上月曾預約接種復必泰疫苗，但其後看到不少副作用報告，故取消預約，「我需要再想想。」

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