外傭打疫苗｜菲傭接種科興盼可回鄉探子：菲律賓都用緊

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-04 21:33

政府擬要求外傭強制接種疫苗，掀起爭議。有來港14年的菲傭表示，為自己及身邊人健康，更希望終有一天回家去跟兒子共聚天倫，因此已接種菲律賓有採用的科興疫苗，「我嘅選擇因為覺得科興（疫苗）已經足夠，同埋菲律賓都用緊。」

惟有同鄉持不同想法，有來港4年、已兩年沒有離港的外傭表示，香港政府根本沒有給予他們選擇，「你自己叫唔到香港人打針，就強迫我哋打針，好似歧視我哋咁。」她認為疫情以來與香港人共處一地生活，不明為何他們成為了「輸入個案」看待。

來港14年的菲傭Rebecca已接種科興疫苗，希望終有一天可回家跟兒子共聚天倫。（梁煥敏攝）

是否必須接種疫苗變未知之數

勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府在發出工作簽證時，或強制來港或續約外傭須接種疫苗，認為以注射疫苗作為工作簽證條件並非苛求，更說外傭可選擇不在香港工作。事情發酵數日後，今早林鄭月娥改稱，明白強制接種疫苗與強制檢測有分別，故將要求勞福局再作研究，並諮詢有關國家領事館，強調外傭續約要強制打針的措施未有定案，外傭留港工作合約要否更新新條款，現時仍然是未知之數。

然而，港府要求全港外傭須在5月9日或之前接受強制檢測，已接種疫苗者可獲豁免。今日（4日）為工作日，仍有不少外傭到各區檢測站進行採樣，但位於尖沙咀的流動檢測車，檢測的人流明顯減少。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

指接種疫苗可保護自己、保護他人

來自菲律賓的Rebecca表示，早前已經接種兩劑科興疫苗，但因接種後不足14日，經了解後仍然需要進行檢測，她表示樂意，並於今日的休息日到來做檢測。她説，非常同情日前要大排長龍等待檢測的同鄉，「如果只係為防疫，為人為己我冇所謂嘅，僱主知道尖沙咀檢疫站冇咁多人，所以專登叫我由深水埗過嚟呢度。」

問到她為何會預先接種疫苗，她説只為個人決定，並非為配合政府或其他人。她表示，現時生活受到疫情影響，外出生活、食飯受到限制，每天戴上口罩的日子，的確有一定壓力，加上菲律賓疫情非常嚴峻，倍感難過，因此希望盡快接種疫苗，保護自己、保護他人，盡快回復正常生活。

她指朋友不願意接受疫苗，有其他想法，難以比較好壞，但認為香港政府願意為他們接種疫苗，原屬好意。

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

遺憾未能回鄉送別胞姊 不能當面幫助兒子

Rebecca在香港工作14年，疫情來襲兩年，她沒有回到家鄉與兩名兒子共聚天倫，去年姊姊因病離世，亦因為疫情影響下，不能回家鄉出席喪禮，感到難過，「每一次屋企出事，兒子成長中發生不同事，我不能現場幫手，只能夠寄錢返去，同在互聯網溝通，姐姐過身都只能留香港思念。但疫情嚴峻，兒子都唔想我返去，覺得留在香港安全得多。」她又提到，香港的入境措施嚴謹，大部份人根本沒有成本返港後租住酒店等候21日，「又點會有菲傭會離開呢？」

問到Rebecca為何會選擇科興疫苗，她説現時只能夠相信當局認可的疫苗注射是可靠、有效用的，接種科興指為個人選擇，「我知道好多人選擇復必泰疫苗，我認為方向已經足夠，同埋家鄉嘅朋友們接種科興疫苗，我接種咗可以返到家鄉。」

來港4年的Christy（右一）坦言強迫外傭接種疫苗換取簽證做法涉歧視。（梁煥敏攝）

政府要求接種疫苗：只可以接受，但心裏有點難過

另外，仍有不少外傭仍然未接種疫苗，來港4年的Christy為其中之一，她與兩名同鄉朋友，結伴到檢測車進行檢測。她説，僱主知道日前等候的人數太多，同意可在今日工作時間到來做檢測，又認為政府應該了解外傭數量及實際工作情況，增加檢測地點配合安排。Christy又說，明白進行檢測，可以了解身體狀況，幫助自己幫助人，願意配合，但對於港府日前要求所有外傭續約前必須接受疫苗注射，有不好的感受。

其實我哋兩年都冇離開過香港，同香港人一齊過生活，又點會係變咗外來輸入個案？咁樣諗就唔係差好接受。 來港4年外傭Christy

「你自己叫唔到香港人打針，就強迫我哋打針，好似歧視我哋咁，強迫同埋鼓勵係兩回事。」她説，連日來聽到不少消息，關係要接種後出現不同的副作用，仍在考慮會否接種疫苗，但現時改為強迫接種，若然決定留在香港工作，只可以接受，但心裏有點難過，她認為往返菲律賓及香港兩地檢疫需時很長，根本沒有可能離開香港返回家鄉的機會。