染變種病毒男女4.11訪東涌諾富特東薈城酒店　到愉景灣Zak's餐廳

撰文： 麥凱茵 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-05 00:22

衞生署衞生防護中心昨日（3日）公布，早前確診的印度裔男子#11643、其女友人#11672於4月11曾到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。中心在今日晚上（4日）再更新資料，修改指兩人到過東薈城及Curry Lounge日子為4月10日，未知會否影響昨晚公布強制檢測令。

中心增加二人行蹤，原來他們在4月11日也到東涌，曾到訪諾富特東薈城酒店，未知是否入住，同日再到愉景灣食肆D'Deck Zak's ，當局表示會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

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改4.10到訪東薈城及Curry Lounge 4.11強檢令如何？

染南非變種病毒的29歲印度男子#11643、31歲菲律賓女友人#11672，為本港首兩宗社區變種病毒個案。衞生防護中心追查後發現兩人的行蹤細節，但一直只有男患者的行蹤，女方則只有報稱二人居佐敦伯嘉士大廈，以及在中環雲咸街中央廣場一診所任職，沒有公開行蹤。

衞生防護中心昨日補充，他們在4月11日到過東薈城，而同樣感染變種病毒的映灣園第11座菲傭也於同日到過該商場，三人因而有關連。因而昨晚向4月11日到過東薈城的人士發出強制檢測令，由於他們報稱同日也到東涌海堤灣畔地下S號舖Curry Lounge，當日到場人士也要強制檢測。

不過中心今晚修正，印度男子及菲律賓女子是4月10日到東薈城名店倉，也是同日光顧不少菲律賓人及外籍人士常到的Curry Lounge。未知當局會否取消4.11強檢令，改為要求4.10到訪兩處人士強檢。

當局將向同日去相關處所者發強檢令

衞生防護中心今晚補充，原來2人在4月11日也到東涌諾富特東薈城酒店，未知是否前一日入住或退房，或是只到酒店一行，另他們同日光顧愉景灣D'Deck Zak's。中心表示，會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

記者致電東涌諾富特東薈城酒店，職員指未收到任何資料，要留待市場部同事再作交待。至於D'Deck Zak's 則未有人接聽電話。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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涉瞞報可用599D章進行檢控

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在例行記者會則指，若發現事件涉及瞞報，當局在掌握證據後，不排除會引用《預防及控制疾病規例》599D章進行檢控。