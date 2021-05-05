變種病毒｜社區感染個案續增　地圖解構患者行蹤與關係

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-05 18:13

新冠肺炎變種病毒殺入本港，衞生防護中心周三（5日）確認多兩宗屬本地感染的個案帶有變種病毒株，兩名確診外傭所居的僱主住處，分別是鰂魚涌康怡花園N2座、2薄扶林豪峰，所有住戶今日（5日）須送往檢疫中心。 換言之，流入社區的變種個案已累計10宗。據衞生署連日追查，發現部份患者行蹤有共通點，包括首宗個案印裔商人與其菲藉女友人，於4月11日結伴到東薈城。之後確診的映灣園女傭同日有到訪，成本港首宗在本地感染變種病毒株的個案，並感染僱主的女嬰。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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據疫情最新發展，鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰，各有一名外傭今日（5日）確診，並帶有傳染性較高的N501Y變種病毒株，由於他們是朋友，並無外遊記錄，故界定為本地無源頭個案及有關連本地個案。此外，一名36歲女子(#11792)確診，她是早前確診變種病毒外傭的僱主，亦是東涌靈糧堂秀德小學的教師。

截至目前，流入社區的變種個案已累計10宗，當中4人從外地抵港，在酒店完成整個檢疫期，回到社區後才發現確診。其中，美園大廈的28歲孕婦，於4月4日乘維斯塔拉航空的UK6395航班由新德里抵港，經過7次檢測，由衞生署覆驗才確診。

三患者同日訪東涌東薈城

回顧首宗發現個案，為29歲印裔男（#11643）3月由杜拜抵港，4月8日在尖沙咀華美達華麗酒店完成檢疫，16日為離港計劃，到油麻地檢測，於17日確診。在佐敦伯嘉士大廈同住的女友人隨後亦確診。

▼4月16日社區首宗變種個案 突襲封伯嘉士大廈▼

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在本地感染變種病毒的首宗個案，為東涌映灣園39歲菲傭，未有外遊記錄，4月23日起開始咳嗽，26日到屋苑的私家診所求醫，27日到東涌北公園社區檢測中心，28日樣本呈陽性，由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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直至到5月4日，衞生防護中心追蹤發現，映灣園39歲菲傭於4月11日到訪過東涌東薈城，但原來29歲印裔男及其女友人，同時間亦到訪過東薈城，但二人之前從無提及。當局目前估計該女傭較有機會經男患者感染，仍在調查感染途徑。

被問到是否患者隱瞞行蹤，當局指明白要憶述一個月前的事情有困難，但如發現有隱瞞，不排除會引用相關法例處理。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼