疫苗接種人數突破百萬大關　昨9人打針後送院　38歲女出蕁麻疹

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-06 00:34

新冠肺炎疫苗接種計劃展開第69日，接種人數突破100萬，佔本港合資格接種人口15%，政府感謝市民支持疫苗接種計劃，呼籲尚未接種疫苗人士盡早打針。 政府公布昨（4日）共有9人打針後不適送院，當中6人接種復必泰，3人打科興。38歲女子打第二劑復必泰後出蕁麻疹，另有59歲男子打第二劑復必泰後面部麻痺，兩人經治療後情況穩定，已經出院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府晚上更新疫苗接種計劃的數據，當局至今已為市民接種共約1,593,600劑疫苗。當中約1,005,400名市民已打第一針，包括約457,800人接種科興，約547,700名接種復必泰疫苗；約588,100名市民已接種第二劑疫苗，包括約327,700名注射科興，約260,500名接種復必泰。

疫苗接種計劃開打近70人，終於突破百萬大關，約佔本港16歲或以上合資格接種人口15%。政府感謝市民支持疫苗接種計劃，呼籲尚未接種疫苗人士盡早接種疫苗，政府發言人指，面對變種病毒威脅，為了保護自己和身邊的人，接種疫苗刻不容緩，而高疫苗接種率亦令社會盡早恢復經濟和民生活動。

截至今晚8時的過去24小時，約有30,700接種了疫苗，當中接第一劑和第二劑科興疫苗的分別有5,600和2,900人，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%。至於復必泰疫苗，約有一萬人接種首劑、12,200人打齊兩針，社區疫苗接種中心整體接種率則約為97%。

另外，約3,800人在網上預約接種科興疫苗，復必泰疫苗則有12,500人預約。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

昨日再有9人打針後不適送院，其中6人已經出院，2人留院，另有1人未經診症自行離院。自行離院的為51歲女士，她在元朗體育館接種第二劑復必泰疫苗後暈眩，送往博愛醫院後情況穩定。

留醫的兩人均是女性，其中一人為47歲女子，她在荃景圍體育館打第一針復必泰後頭痛，送往仁濟醫院情況穩定；另一人則年屆60年，在官涌體育館接種第一劑科興後心悸，送往伊利沙伯醫院後情況亦穩定。

（政府新聞處截片）

餘下已出院的6人分別為，在官涌體育館接種第一劑科興的47歲女子，她出現暈眩及輕微頭痛；在元朗體育館接種第二劑復必泰的59歲男子，他打針後面部麻痺；在伊利沙伯體育館接種第二劑復必泰的32歲女子，她打針後心悸；在林士德體育館打第一劑復必泰的47歲女子，她同樣出現心悸；在荃景圍體育館接種第二劑復必泰的38歲女子，她打針後出現蕁麻疹；以及在源禾路體育館打第一針科興的26歲女子，她打針後出疹及心悸。6人送院後均情況穩定，經治療後已經出院。