新冠肺炎．5.5｜菲傭變種病毒群組關連曝光　5患者全曾有聚會

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-06 02:14

由變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫情，將成中產及富豪噩夢，今（5日）新增6宗確診，其中3宗本地個案，1宗源頭不明。2名確診菲傭證實感染變種新冠病毒，太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰，發出封區禁足檢測令，居民並須撤離到檢疫中心隔離21日。另外，今日有大約5宗初步確診個案。 另外，港府周五（7日）凌晨開始，計劃撤銷對英國和愛爾蘭的禁航令，返港市民須取得登機72小時前的陰性檢測證明，抵港後須在指定酒店隔離21日，及後再進行7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

【01:25】政府公布荃威花園R座封區檢測完成。約460名受檢人士接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測，全部均為陰性，故撤銷相關宣告。在這次行動中，民政事務總署（包括荃灣民政事務處）、警務處及食物環境衞生署動員共約240名人員。

由於涉及一名患有變種病毒的菲傭，全幢大廈居民在檢測後，已被送往檢疫中心隔離21日。

當局表示，5月4日亦發出強制檢測公告，任何於4月21日至5月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於5月6日或之前接受強制檢測。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式

【00:48】政府昨日刊憲，公布在符合「疫苗氣泡」原則的前提下提供彈性，讓已選定運作模式的食肆，可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示將由今日(6日)凌晨零時起生效至5月12日。根據最新指示，食肆在更改運作模式前須先在入口處按規定張貼顯示新運作模式的告示，轉變才會生效。

（政府新聞處截片）

疫苗接種人數突破百萬大關 昨9人打針後送院 38歲女出蕁麻疹

【23:58】新冠肺炎疫苗接種計劃展開第69日，接種人數突破100萬，佔本港合資格接種人口15%，政府感謝市民支持疫苗接種計劃，呼籲尚未接種疫苗人士盡早打針。



政府公布昨（4日）共有9人打針後不適送院，當中6人接種復必泰，3人打科興。38歲女子打第二劑復必泰後出蕁麻疹，另有59歲男子打第二劑復必泰後面部麻痺，兩人經治療後情況穩定，已經出院。

▼5月5日強制檢測公告▼

九龍塘耀中等13校強制檢測兼停課 中環置地食肆超市兩店納強檢

【23:52】疫情反覆，政府今日（5日）晚上公布，再多3個涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，及其密切接觸者曾到訪的地方，包括兩人在中環置地廣塲Urban Bakery Works、Oliver's the Delicatessen，及三名確診變種病毒菲傭曾聚會的深水埗福榮街37-39號，全列入強制檢測範圍，曾身處人士最遲於周六（8日）檢測。

另外，再多13間學校因爆發上呼吸道感染，亦須強制檢測，當中包括九龍塘森麻實道耀中國際學校、屯門保良局志豪小學及鰂魚涌學之園幼稚園(君豪峰)。根據衞生署早前公布，有關學校需一律停課5日。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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唔驚個病毒，係驚做唔到個檢測。 荃威花園居民陳小姐

變種病毒｜愉景新城檢測站大排長龍 有市民大讚有冷氣避日曬雨淋

【23:23】新冠肺炎疫情反彈，昨（4日）及今（5日)共有3名外傭染疫，同是涉及變種病毒，其中一人居於荃灣荃威花園R座，除了全幢大廈住户須隔離檢疫外，曾往屋苑內的惠康、天韻琴行、愉景新城等多處的市民亦須強制檢測。



政府今（5日）在愉景新城增設流動檢測站，該站今午3時許開始人流愈來愈多，需要輪候一個多小時才能採樣，有市民不滿批評輪候時間過長，數百人聚集令病毒傳播風險增加，建議當局在荃威花園內增設流動檢測站。



亦有居於該屋苑的家長到訪多個檢測站和郵局等仍未能取得大便樣本瓶，為其年僅4歲的小孩做檢測，批評政府消息發佈混亂，直言「唔驚個病毒，係驚做唔到個檢測」。

康怡花園、薄扶林豪峰的菲傭，曾到訪中環譚仔。（facebook圖片）

確診食肆｜染變種病毒兩菲傭 周日光顧中環譚仔及深水埗薩莉亞

【23:20】疫情反覆，本港今日 （5日）新增6宗確診個案，當中3宗為輸入個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，皆感染變種病毒。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，分別居於康怡花園N2座、薄扶林豪峰的菲傭，曾在本周日（2日）光顧兩間餐廳，除了西九龍中心「薩莉亞意式餐廳 」，同日還曾到中環華商會所大廈「譚仔雲南米線」。

變種病毒｜4患者檢疫21日後社區確診 酒店檢測由華大基因負責

【21:30】本港近日有四名曾外遊的變種病毒確診者流入社區。衞生署今（5日）確認，他們在酒店檢疫21日期間，第12天及第19天的專人採鼻腔及咽喉拭子檢測，均由承辦商華大基因負責。29歲印度裔男子（#11643）完成檢疫後約10日確診，當時病毒量高；而38歲居Kennedy Terrace菲傭（#11730）、28歲居尖沙咀美園大廈印度裔懷孕主婦（#11789）和48歲居荃威花園R座菲傭（#11791）確診時，CT值已超過30。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者的病毒量低，多次檢測假陰性或因未接觸到帶病毒位置。而政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾就個案#11730稱，懷疑有採樣員工作馬虎，建議當局隨機抽樣陰性樣本檢查。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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菲傭變種病毒群組5患者聚會染疫 兩出席者中環置地超市食肆工作

【20:48】「菲傭變種病毒群組」關連曝光，衞生署衞生防護中心公布，進一步確認個案11643（首個案，印度裔男子)及個案11672（菲律賓裔女友）行程細節。中心指，發現個案11643及11672在4月13日，曾出席於個案11672的親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會；其後該聚會其中三名參加者，於4月18日於他們位於深水埗福榮街37號的家中，與個案11773（映灣園悅濤軒11座菲傭） 、11793（涌康怡花園N2座菲傭）及11797（薄扶林豪峰菲傭）進行聚會。目前未知11672的兩名親友是否染疫。

因應最新的資料，衞生防護中心已即時安排出席該兩個聚會的人士進行強制檢疫。政府亦會發出強制檢測公告，要求曾於4月15日至5月5日期間在深水埗福榮街37號逗留人士，於5月7日或之前接受檢測；政府已於5月3日因污水樣本檢測就興華（二）邨豐興樓發出強制檢測公告，在4月20日至5月3日期間曾身處該大廈人士，須於5月6日或之前接受檢測。

中心表示，政府亦會就兩名曾出席上述聚會人士的工作場所（中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子二樓201-2號Oliver's the Delicatessen）發出強制檢測公告，在4月15日至5月5日期間曾身處該兩地點人士，須於5月7日或之前接受檢測。

【19:40】中產屋苑太古康怡花園N2座一名菲傭確診，身上帶有變種病毒，政府今日（5日）凌晨緊急發出封區禁足檢測令，全幢樓宇居民今早9時要接受強制檢測，其後入檢疫中心隔離21日。



今晨近11時，居民陸續落樓檢測，至下午完成，須待當局安排送檢疫中心。不少市民帶同物資前來交予住戶。他們指，大廈出現變種變病毒，有需要將居民隔離，認為隔離21是合理安排，「如果有需要，31日都唔長，唔好惹到人。」

變種病毒｜康怡花園N2座隔離 親友送物資支持檢疫「唔好惹到人」

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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【19:30】荃威花園一名外傭確診帶有變種病毒，天主教領報幼稚園亦被納入強制檢測範圍，但目前6歲以下兒童，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。



有區議員反映，接獲家長求助，因收不到檢測樽，一早跨區至尖沙咀「撲樽」，荃灣區內檢測樽亦已清空，相關幼稚園直至今午4時才統一收到樽，促衞生署增加派發、收集點。有私家醫生解釋，現階段6歲以下兒童以糞便檢測為主，「年紀較大留口水都可以」。

檢測樽供不應求 荃灣有幼稚園被列強檢 數百家長徬徨跨區撲樽

5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站

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【18:30】公務員事務局局長聶德權在Facebook上宣佈，已經有100萬人接種疫苗，感謝市民支持，並呼籲公眾盡快接種，不要再等。

新冠疫苗｜聶德權：接種疫苗人數突破100萬 呼籲市民盡快打針

（聶德權Facebook圖片）

【18:00】衞生防護中心周三（5日）確認多兩宗屬本地感染的個案帶有變種病毒株，兩名確診外傭所居的僱主住處，分別是鰂魚涌康怡花園N2座、2薄扶林豪峰，所有住戶今日（5日）須送往檢疫中心。

換言之，流入社區的變種個案已累計10宗。據衞生署連日追查，發現部份患者行蹤有共通點，包括首宗個案印裔商人與其菲藉女友人，於4月11日結伴到東薈城。之後確診的映灣園女傭同日有到訪，成本港首宗在本地感染變種病毒株的個案，並感染僱主的女嬰。

變種病毒｜社區感染個案續增 地圖解構患者行蹤與關係

荃威花園小五生被逼隔離營備呈分試 家長：病毒入社區要兒童受罪

【17:04】變種病毒屢現社區，住荃灣荃威花園R座的外傭帶有變種病毒，整幢居民要撤離至隔離營21日。姚太一家六口亦被波及，她一度被公司要求扣除14日年假及7日人工，一番周旋後才獲安排遙距工作不受影響；任職運輸的丈夫就失去大半個月的收入、就讀小五的兒子要在檢疫中心備戰呈分試。姚太怒轟「你政府（防疫不當）放病毒入社區，唔可以一句安全起見，就要市民入冊21日，點解要啲小朋友去受啊?」

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康怡花園菲傭列源頭不明 另2人確診 社區變種病毒增至10宗

【15:33】衞生署表示，染變種病毒、居康怡花園的菲傭（#11793），已打第一劑BioNTech復必泰疫苗。

變種病毒｜康怡花園確診菲傭只打一針復必泰 醫生解釋染疫原因

【14:17】衞生署衞生防護中心公布，截至五月五日零時零分，中心正調查六宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 797宗。新增的個案中三宗為輸入個案，一宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連。另外，今日有大約5宗初步確診個案。

該宗源頭不明的本地個案涉及一名46歲女病人（個案編號：11793）。她是一名家庭傭工，沒有病徵，住鰂魚涌康怡花園N2座。她於五月三日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接受檢測，其後確診。

今日另一宗確診個案涉及一名38歲女病人（個案編號：11797）。她亦是一名家庭傭工，與個案11793有流行病學關連。住薄扶林豪峰。

11793及11797均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，所住大廈居民須強制檢疫21日。

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勞工處半年接獲324宗疑因工感染新冠肺炎 這三大行業個案最多

【13:12】勞工及福利局局長羅致光今日（5日）回覆立法員醫學界議員陳沛然書面質詢時稱，在去年10月1日至今年4月21日，勞工處接獲324宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案。當中公共行政、社會及個人服務業，即包括醫護人員等受影響人數最多，涉及140人；金融及保險、地產、專業及商用服務業，以及建造業各涉及逾50人。

52宗個案的僱主表示承擔僱員補償責任，另有59宗個案因不同原因僱員撤銷申索或未繼續索償，以及有一宗個案已確認僱主無補償責任。

何栢良料美國下周擴復必泰接種年齡到12至15歲 香港可跟從【13:12】政府近期推出「疫苗氣泡」措施，鼓勵市民接種。根據現時的疫苗政策，年齡組別已擴大至16以上都可接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（5日）於商台節目表示，復必泰疫苗藥廠於一個月前已公布12至15歲人士接種的數據，並將之提交予美國食品及藥物管理局，料當地下周將接種群組擴大到12至15歲。他表示，美國擴闊後，香港之後都可以擴闊。

何栢良昨日曾建議政府，可考慮邀請歌手姜濤呼籲市民接種疫苗。何今日再表示，如姜對疫苗有任何疑問，歡迎向他查詢；如有意到香港大學的接種中心，更是無任歡迎。

【12:15】消息指，本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，衞生署將不設疫情記者會。

【11:47】兩名46歲及38歲菲傭確診變種新冠病毒，她們分別居於僱主於鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的居所。46歲女病人已被列為本地個案，而另一名病人則為與其有流行病學關連的個案。

衞生署公共衞生化驗服務處昨晚進一步分析顯示，兩宗個案均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株。病人居住的大廈（鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰）所有樓層單位（分別涉及約230及30個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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變種病毒｜映灣園11座檢疫21天 竹篙灣隔離者訴苦︰熱線無人回覆【10:35】東涌映灣園悅濤軒第11座，早前出現帶有變種病毒株的新冠肺炎個案，全幢大廈住戶須強制檢疫21天。有送到竹篙灣檢疫中心的居民今早（5日）於港台節目表示，5月1日曾透過熱線及Whatsapp短訊聯絡工作人員，以索取食物及垃圾袋，但最終全日都無人回覆，批評當局安排混亂。

變種病毒｜荃威花園R座今早陸續撤離 區議員︰5戶尚未安排檢測

【10:22】變重新冠病毒連番入侵社區，一名抵港菲傭在酒店隔離21日、做7次病毒檢測才確診，並帶有N501Y變種病毒。其僱主住所荃灣荃威花園R座全幢昨晚封區檢測後，今早（5日）安排撤離。早上9時多，約有10名居民被送往檢疫中心。當區區議員估計，R座至少有500名居民。他透露，昨晚封區檢測時有5戶未被拍門，至今早仍未檢測。

醫管局指員工打兩針豁免定期病毒檢測 醫護：疫苗非百分百保護

【10:00】醫院管理局計劃於下周一（10日）開始，要求約6.5萬名公立醫院員工，每7天做一次新冠肺炎快速抗原測試，需要打齊兩針及相隔14天或以上，才可申請豁免測試。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（5日）早上於商台節目表示，局方完全沒有和員工溝通，感覺有欠尊重，又認為接種疫苗後就可申請豁免，並無科學依據，因為現時疫苗保護力也未臻完美。

政府擬研接種疫苗後縮短隔離期 梁子超批無科學根據 憂成漏洞

【09:41】政府近日推出「疫苗氣泡」措施，以增升疫苗接種率，特首林鄭月娥昨日（4日）稱，會研究縮短完成接種人士的隔離日數。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（5日）於港台節目表示，縮短隔離日數的安排並無科學根據，疫苗不能縮短病毒的潛伏期，尤其疫苗應對變種病毒的資料較少，直言對縮短隔離的說法有「好大問號」，並批評為揠苗助長，一旦有走漏個案，可能令更多市民要接受21日隔離。

另外，陸續有變種病毒流入社區，他認為應向入境人士檢測抗體，並酒店檢疫期間，於第三日增加一次檢測，以盡早發現患者。

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▼5月4日強制檢測學校及處所名單▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月5日)▼

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▼太古康怡花園N2座菲傭染變種病毒▼

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

指定檢疫酒店火警鐘響起住客不敢逃生 留學生家長促政府提供指引

【08:00】港人於外地回港，須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，期間不得離開房間。黃竹坑檢疫酒店香港奧華酒店．南岸上周六（1日）及本周二（4日）火警鐘響起，令檢疫住客大驚，不知應否離開房間逃生，幸好最終證實誤嗚，但有住客質疑政府未有就檢疫酒店逃生訂立指引。



呼吸系統專科醫生梁子超直言「安全性至上」，若見濃煙要立即離開；如未見有火警跡象，可先致電酒店前台查詢。惟若在逃生過程中，他認為曾接觸同酒店其後確診患者，就有機會要延長檢疫時間。



消防處確認上周六上午8時24分接獲該酒店自動火警警報系統火警報告，調查後列為誤鳴個案。食衞局回覆，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離，未有回覆有否與業界溝通過逃生安排。

▼指定檢疫酒店全名單（5月5日版）▼

強制檢測｜涉變種個案 入境事務大樓、愉景新城、新都會廣場上榜

【02:20】政府今(5日)凌晨就強制檢測公告刊憲，因應昨日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，9個指明地方被納入強制檢測公告，包括入境事務大樓、荃威花園、葵芳新都會廣場、愉景新城及東薈城等。

此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案(印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672)曾身處3個指明地方，相關人士亦須接受強制檢測，包括愉景灣 D'Deck 及諾富特東薈城酒店。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士無須接受強制檢測。

▼5月4日強制檢測場所及學校全表▼

再有23學校爆上呼吸道感染及流感 師生須強檢 停課5日(附名單）

【02:09】政府周三（5日）凌晨刊憲強制檢測公告，有23間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，被納入強制檢測公告。名單包括九龍塘學校(小學部)、天主教伍華小學及浸會大學附屬幼稚園。師生及訪客必須最遲本周五（7日）完成檢測，或最遲下周日（9日）交回樣本瓶。

薄扶林豪峰、康怡花園N2座菲傭確診變種病毒 政府凌晨急封區檢測

【00:23】政府凌晨公布，自0時10分起將薄扶林道118號豪峰、及0時15分起將鰂魚涌康怡花園N2座列作指明「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於周三（5日）上午9時後開始，目標於今日內完成此行動。

當局指，兩大廈各發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

據昨日疫情記者會公布，兩大廈各有一名菲傭初步確診，二人為朋友，下午仍未檢驗出二是否感染變種病毒。根據連日來到出現有變種病毒個案的大廈，同幢居民會被撤離往檢疫中心隔離21日。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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染變種病毒男女4.11訪東涌諾富特東薈城酒店 到愉景灣Zak's餐廳

【00:01】衞生署衞生防護中心周一晚（3日）公布，早前確診的印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672於4月11曾到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。中心在昨日晚上（4日）再更新資料，修改指兩人到過東薈城及Curry Lounge日子為4月10日，未知會否影響昨晚公布強制檢測令。

中心增加二人行蹤，原來他們在4月11日也到東涌，曾到訪諾富特東薈城酒店，未知是否入住，同日再到愉景灣食肆D'Deck Zak's ，當局表示會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

▼荃威花園確診菲傭行蹤▼

▼5.4尖沙咀加連威老道流動檢測站▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.4｜荃威花園R傭確診變種病毒 康怡花園豪峰菲傭中招

變種病毒│荃威花園R座先封區檢測 再撤離220戶居民檢疫21日

變種病毒｜荃威花園R座居民送檢疫21日前 急送寵物親友寄養

荃威花園外傭確診 僱主一家四口送檢疫 住戶驚檢疫先儲糧

康怡花園及薄扶林豪峰菲傭初確診 一人勞動節曾去維園附近小公園

初確診2菲傭周日光顧西九龍中心薩莉亞 經理：三分二客都係菲傭

外傭打疫苗｜菲傭接種科興盼可回鄉探子：菲律賓都用緊

接種疫苗或列工作簽證條件 剛履新外傭想打針 惟不認同強制措施

政府要求外傭續約打疫苗 事隔5日轉口風 消息：未曾交行會討論

工會指有僱主自行替外傭預約打針 專家倡不適合者定期檢測代替

外傭組織質疑強制接種疫苗屬歧視 平機會：各群組獨立風險評估

吸姜糖打新冠疫苗？何栢良倡政府邀姜濤呼籲打針 可在IG呼籲

新冠疫苗｜9宗死亡個案全與打針無關 3宗面癱缺臨床資料有待評估

8人昨打疫苗後送院 3人臉部麻痺 少女出現唇疱疹

增4宗個案 印度返港孕婦檢疫後確診變種病毒 列輸入個案

東涌靈糧堂秀德小學女教師染變種病毒 為映灣園確診菲傭僱主

變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性

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變種病毒｜社區屢現患者 圖表解構各人行蹤 東涌最多足跡

印度患者曾到東涌Curry Lounge 鄰舖職員稱商場共用廁所憂感染

變種病毒｜何栢良倡翻看東薈城閉路電視 許樹昌指難找三人傳播鏈

本港輸出新加坡確診中年漢料屬復陽 在港居珀麗灣

港府周五凌晨起撤銷對英國、愛爾蘭禁飛令 菲律賓等地禁令維持

變種病毒｜專家促設入境人數上限 一輸入個案足以引起新一波疫情

外國返港77歲老翁屢違強制檢疫被控8宗罪 判囚30日

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼