變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測　未有新確診個案

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-06 19:00

日前一名居於薄扶林道豪峰的菲傭，證實感染變種新冠病毒，該幢樓宇所有住戶，須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（6日）公布，截至昨日下午1時，約110名受檢人士已於「受限區域」內設立的臨時採樣站接受新冠病毒檢測。行動於今日下午約6時15分完成，全部受檢人士的檢測結果均為陰性，現已撤銷相關宣告。

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

政府昨日（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日凌晨0時10分起限制在薄扶林道118號豪峰內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府又指，在這次行動中，民政事務總署，包括南區民政事務處及警務處動員共約120名人員。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於上月21日至本月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在有關區域內，亦須於5月6日或之前接受強制檢測。

當局強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼