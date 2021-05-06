消息：《鏗鏘集》監製李賢哲辭職　管理層下令節目只講民生議題

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-06 19:44

港台皇牌節目《鏗鏘集》接連有多集被抽起後，消息指，港台管理層再要求《鏗鏘集》日後只許報道民生議題，令節目監製李賢哲萌生去意，今日（6日）辭職。據了解，《鏗鏘集》尚未開始製作與六四和「7.21」事件相關報道，與往年做法有別。 《香港01》已就事件向香港電台查詢，正待回覆。

▼7.21誰主真相▼

李賢哲是港台電視及機構業務公共事務組監製，消息指，他今日與管理層開會後，獲告知其負責的《鏗鏘集》日後只能報道民生議題，令他萌生去意，遞信請辭。

翻查資料，《鏗鏘集》每年都會製作與六四相關的專題， 近兩年亦製作7.21事件的跟進報道。新安排下，製作相關題材的報道空間或被扼殺，尤其現時距離六四事件紀念日不足一個月，但據知《鏗鏘集》團隊尚未開始製作與六四和「7.21」事件相關報道。

今日請辭的李賢哲去年曾監製《7.21誰主真相》，該報道繼早前獲金堯如新聞自由大獎後，今日再獲頒「人權新聞獎」，該獎項由國際特赦組織香港分會、香港記者協會及香港外國記者協會主辦，評審指報道呈現事發時在港鐵站內，手持武器的暴民無差別襲擊乘客和示威者，更讚揚作品：「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報道經典。」

▼港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲報道7.21事件 因車牌查冊被裁定虛假陳述罪成▼

+ 5 + 5 + 5

報道屢獲殊榮，可是有份負責報道的記者蔡玉玲卻因為報道時使用車牌查冊被判兩項虛假陳述罪成，被判款6,000元。控罪指，「為着取得道路交通條件下的證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述」。蔡玉玲已就判決提出上訴。