港台《鏗鏘集》｜原定探討網傳空間遭抽起　改播文教組製作集數

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《鏗鏘集》再有集數被抽起。原定今晚（5日）8時播出探討網上傳媒營運的一集，據悉因未有依照管理層要求訪問「藍媒」作平衡，而要抽起再作檢視，改播由「文教及康體組」製作集數。今次已經是新廣播處長李百全上任一個月以來，第四度抽起港台節目。

李百全3月1日上任，接替提早離職的梁家榮，並點名審查公共事務組節目，包括《鏗鏘集》、《視點31》、《香港故事》。（資料圖片 / 張浩維攝）

消息：未有訪問「藍媒」作平衡

《鏗鏘集》原定今晚播出的集數，內容探探討傳媒生存空間，包括眾新聞的中國組、Hong Kong Free Press等記者，如何營運網媒。據悉，港台管理層求在內容中加入「藍媒」訪問作平衡，不過監製李賢哲則未有服從，結果管理層決定要先檢視後才選擇是否播出。

最終今晚的《鏗鏘集》由「文教及康體組」處理，題目為「奏出個未來」，介紹3名視障人士在追求音樂之路時，所面對的困難，以及克服困難的方法等。

4月5日的《鏗鏘集》改由「文教及康體組」處理，題目為「奏出個未來」。

▼2月19日，港府公布港台管治及管理檢討報告▼

港台：播放安排屬內部編輯事宜

今次已經是《鏗鏘集》連續兩星期被抽起節目，上星期一播出的集數「青春的一場修煉」，訪問中大學生會當選內閣「朔夜」成員等。港台早前曾指，節目被抽起的最主要原因，是相關節目所選取的議題均具爭議性，但未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，未能符合《約章》及《守則》的要求。

今次港台則表示，有關的節目內容，人手及播放安排，屬內部編輯事宜。

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