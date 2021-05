港台鏗鏘集｜《7.21誰主真相》獲人權新聞獎　評審︰調查報道經典

撰文: 歐陽德浩 最後更新日期: 2021-05-06 13:50

去年至今,全球除歷經病毒大流行外,亞洲多地亦出現大規模示威活動。由國際特赦組織香港分會、香港記者協會及香港外國記者協會主辦的第25屆人權新聞獎(HRPA),獲獎名單今日(6日)揭曉,其中港台節目《鏗鏘集》有元朗7.21事件的跟進報導《7.21誰主真相》獲人權新聞獎,中文紀錄片組別的大獎。大會評審讚揚作品,「追蹤最細微線索,無畏無懼,詰問強權。調查報道經典。」 該節目於上月亦奪得金堯如新聞自由大獎,但港台高層表明已退出獎項提名,不會領獎。而節目編導蔡玉玲於上月22日,被控兩項涉及查閲汽車登記紀錄的「虛假陳述」罪,最終被裁定罪成。

▼7.21誰主真相▼

當時,評審之一、香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華曾表示,該節目在官方資料極為有限、製作難度極高的情況下,仍然保持高水準的報道,具深入的查證,於4名獨立運作的評審身上,均取得最高分。

▼港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲報道7.21事件 因車牌查冊被裁定虛假陳述罪成▼

繼金堯如新聞自由大獎再得獎

繼金堯如新聞自由大獎後,《7.21誰主真相》今日再次奪得人權新聞獎(HRPA),獎項為中文紀錄片大獎。大會指,作品由自由身新聞編導蔡玉玲及5位新聞工作者共同製作,報道呈現事發時在港鐵站內,手持武器的暴民無差別襲擊乘客和示威者。評審讚揚作品:「追蹤最細微線索,無畏無懼,詰問強權。調查報道經典。」

港台今屆共獲得6個獎項 1個大獎及5個優異獎

而港台於今屆一共獲得6個獎項,包括文中提及的中文紀錄片大獎《7.21誰主真相》,以及優異獎《以公義之名》;英文短片組別的優異獎《One year on, families still torn apart by protests》、中文短片組別的優異獎《覺醒。在瘟疫蔓延時 ?》;電台廣播和錄音組別的優異獎的《生離︰709未團聚家庭的心聲》,以及《內蒙漢語教育爭議》。

人權新聞獎︰今屆因疫情持續不設頒獎禮

大會續指,人權新聞獎今年踏入第25屆,一直致力提高人們對人權及自由的關注,是亞洲享負盛名的新聞界盛事。今屆共收到549份參賽作品,數目為歷年之冠,增幅為12.5%。

人權新聞獎由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦。因應疫情持續,今屆將不會舉辦頒獎禮。所有獲獎攝影作品,將於香港外國記者會公開展出。