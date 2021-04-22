恒大商業新聞獎｜香港01勇奪兩金獎一銀獎　連奪房地產影像組金獎

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-04-22 15:36

香港恒生大學傳播學院今日（22日）公布第五屆「恒大商業新聞獎」，《香港01》勇奪兩金一銀獎項，包括兩個「最佳商業新聞報道」文字組獎項及一個「最佳房地產新聞報道」影像及聲音組獎項。當中《香港01》已連續兩屆奪得「最佳房地產影像及聲音組獎項」金獎，成績斐然。 三個得獎報道分別為《林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭》、《從「港口一哥」到「夕陽行業」 如何拯救香港航運物流？》及《電競產業疫下冒起》。

恒大商業新聞獎由香港恒生大學傳播學院主辦，是香港首個由大專院校設立的商業新聞專業獎項，旨在表揚及鼓勵優秀的商業新聞從業員，肯定其對社會及業界的貢獻。今年參賽作品超過500份，由80位來自不同界別的專業評審選出得獎佳作，競爭激烈。是次頒獎禮並邀得財政司司長陳茂波為主禮嘉賓。

《香港01》今屆奪得「最佳房地產新聞報道獎」影像及聲音組及「最佳商業新聞報道獎」文字組兩個金獎，並有一個「最佳商業新聞報道獎」文字組銀獎。《香港01》已連續兩屆奪得「最佳房地產新聞報道」影像及聲音組金獎，上屆則憑《大馬男丁套丁調查報道》奪得金獎。

「最佳房地產新聞報道獎」影像及聲音組金獎

《林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭》

偵查組周偉強、偵查組梁祖饒、編導林頌華、編導王海圖及新聞攝錄組記者袁柏謙

報道全文：林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭林鄭PLAN｜990至1000萬成交急增 施永青估約千萬樓價70%或造假

特首林鄭月娥在2019年10月發表施政報告，放寬首置人士申請最高八成按揭的樓價上限，由600萬元升至1,000萬元，但1,000萬元以上樓價，最高按揭樓價上限則維持五成，致部分心儀高於1,000萬元樓價的買家，為取得高成數按揭，有誘因與賣方及經紀造假，私下交收多於1,000萬樓價的差額。

記者以買家身份睇樓「放蛇」，查訪多區後，至少兩區均有經紀表示可「私了」多於1,000萬樓價的差額，換取高成數按揭，更直認此事屬違法行為，也有不少經紀進行類似交易，揭開新政策下「林鄭PLAN」的漏洞。其後《香港01》更訪問中原集團創辦人施永青，他也直認業界有此類操作，更估計約千萬元成交樓價，有70%交易可能造假。

「最佳商業新聞報道獎」文字組金獎

《從「港口一哥」到「夕陽行業」 如何拯救香港航運物流？》

深度報道組記者楊瀅瑋

報道全文：航運物流 ‧ 衰落｜如何從「港口一哥」變成「夕陽行業」？航運物流．出路｜轉型或升級 往倫敦還是鹿特丹？航運物流．救亡｜產業土壤惡化 「船長」不能再卸責

《香港01》發現，香港曾是世界第一港口，如今貨櫃吞吐量卻遠不及上海的一半；儘管特區政府仍然把航運物流視為「四大支柱產業之一」，但在很多香港市民眼中，已被貼上「夕陽行業」的標籤。支柱產業「日薄西山」的背後，反映當權者忽視產業規劃，政策被動。

記者邀請了恒大供應鏈系教授黃惠虹，理大物流系教授羅梅豐，團結基金會研究主管葉文祺就香港航運物流業的發展提供分析見解。又透過對比分析不同鹿特丹、倫敦和新加坡三個港口城市的發展歷史和規劃尋覓香港碼頭轉型升級的路徑。

此報道最終從內部建設和外部競爭的兩個角度，呈現本港航運物流業「由盛轉衰」的原因，並通過產業成功轉型的多個例子，從基建、人才、政策方面為香港的航運物流業未來的發展藍圖提供可行參考。

「最佳商業新聞報道獎」文字組銀獎

《電競產業疫下冒起》

國際組記者羅保熙、國際組記者伍振中

報道全文：疫情無阻超越NBA、溫網 電競成體壇唯一贏家？《英雄聯盟》選手年薪300萬 什麼阻礙職業電競發展？打造新世代電競「聚腳點」 創夢天地CEO：打機應像打籃球大企業的「體壇新貴」：電競營銷實力直逼一級方程式

在過去十年，電競為遊戲界帶來翻天覆地的變化，令打機活動變得更具社交性和競爭力，尤其在這一年半以來新冠肺炎重創體育界，電競似乎是體壇少數幸免於難的一個界別。記者訪問了芬蘭電競心理學家Mia Stellberg及香港電競心理學家鄧皓禮及香港電競選手林榮祥（gugulam），嘗試從行內人的角度來看「疫情下的電競」。

另外，很多人以為電競是「線上玩意」，但有遊戲公司發現，很多玩家對於在現實世界中與同好者互相交流，其實是有很大需求。創夢天地執行董事兼總裁高煉惇接受訪問時，就分享到創夢天地與騰訊合作開設名為「騰訊視頻好時光」線下品牌體驗店的心得，如何將遊戲經濟生態實體化，融合電競、影院、主機遊戲、桌遊和餐飲服務，打造一體化的消閒娛樂場所。