新冠疫苗｜13人接種後不適送院　50歲婦打第二針後短暫缺血性中風

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-06 22:46

新冠疫苗接種計劃至今展開第70日，政府指已共接種162萬劑疫苗，當中約102萬人接種第一劑疫苗，約60萬人已接種第二劑。 周三（5日）共有13宗打疫苗後送院個案，當中3人留院觀察，包括一名50歲女子接種第二劑復必泰後出現短暫缺血性中風。

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政府周四（6日）公布，已為市民接種共約1,624,000劑疫苗。當中約1,021,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約462,900名接種科興疫苗，約558,400名接種復必泰疫苗。約602 800名市民已接種第二劑疫苗，包括約330,700名接種科興疫苗，約272,100名接種復必泰疫苗。

截至周四下午8時的過去24小時，約有30,300名市民接種了疫苗和約17,600名市民在網上預約接種疫苗。

周三（5日）共有13宗打疫苗後送院個案，當中9人已經出院，3人留院觀察及1人不遵從醫生勸告自行出院。當中50歲女子於接種第二劑復必泰後，出現短暫缺血性中風，情況穩定經治療後留院觀察；一名73歲男子接種第二劑復必泰後，出現心悸 ，情況穩定經治療後出院。此外，一名29歲男子接種首劑復必泰後出現左臉麻痺，他情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。