變種病毒｜興華邨豐興樓封區檢測　有住戶初步確診　單位曾辧聚會

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-06 21:31

新冠肺炎變種病毒入侵社區，衞生防護中心昨晚公布，最新發現染變種病毒的印裔男子及其女友人，曾於4月13日曾出席親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會，據悉該單位的67歲女住戶今日已初步確診。政府今日（6日）指，因興華（二）邨豐興樓有一名初步確診者涉變種病毒，晚上公布將興華（二）邨豐興樓「封區」列為「受限區域」，受檢人士需要強制檢測，目標於明日上午7時完成。

5月6日，政府於興華（二）邨豐興樓進行封區檢測。（政府新聞處圖片）

政府於晚上9時起，將柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓列指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府目標是在明日上午約7時左右完成行動。

政府指，興華（二）邨豐興樓有一名初步確診者。（網上圖片）

豐興樓現一宗初步確診個案

政府指，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

「受限區域」內的人士如在5月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於4月23日至5月6日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在5月8日或之前接受強制檢測。

「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，而未有在5月4日至6日期間進行檢測或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，政府建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身分及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。有關考生應帶同身份證明文件和准考證，盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站以獲得優先檢測。考生有責任配合檢測的運作流程，盡早到臨時採樣站接受檢測，否則有關人員將無法安排較遲收集的樣本優先化驗。

衞生防護中心昨晚公布，個案11643的印度裔男子（即最早發現流入社區的變種病毒患者）及11672（菲裔女護士），在4月13日曾出席於個案11672的親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行聚會；其後，該聚會其中3名參加者於4月18日於他們位於深水埗福榮街37號的家中與個案11773（映灣園菲傭）、11793（康怡花園菲傭）及11797（豪峰菲傭）聚會。而曾辦聚會的豐興樓單位的67歲女住戶，今日已初步確診。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼