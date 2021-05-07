新冠肺炎．5.7｜興華邨老婦染變種病毒　政府公布疫廈居民免撤離

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 歐陽德浩 鍾妍 袁澍 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-08 01:08

本地新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，今日（7日）新增3宗確診個案，包括1宗輸入個案，及兩宗本地個案，其中一宗屬無源頭。新增個案中，一名22歲印傭完成酒店檢疫後確診，離開檢疫酒店後，主要逗留在家，照顧僱主家人，暫列為輸入個案，亦懷疑屬復陽個案。至於無源頭個案，是於大埔工業邨華大基因2樓工作的29歲男員工，工作負責行政工作，會去華大轄下的檢測站做巡視，包括協助分流及登記。該男患者早前已打齊兩針復必泰疫苗，是本港首宗打齊兩針並過14天後仍確診個案。 至於變種病毒個案傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子今日（7日）亦確診。

▼5月7日強制檢測學校及處所▼

確診食肆｜華大染疫男職員光顧土瓜灣華苑 周一元朗YOHO食金田家

【23:58】疫情反覆，今（7日）新增3宗本港個案，其中一人為29歲華大基因男職員（#11801），其感染源頭仍然未明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，他報稱自己居於大埔工業區的華大基因實驗室，潛伏期亦曾光顧九龍城區土瓜灣中華商場的華苑茶餐廳、元朗YOHO形點Ｉ、以及YOHO形點內的金田家。

▼近14日患者住所及行蹤▼

【23:51】早前一名居於薄扶林道豪峰的菲傭確診變種新冠病毒，政府於周三（5日）宣布，大廈內所有住戶須撤離遷往檢疫中心隔離，仍有十多戶居民今午未離開，有留在家中的居民聯署要求家居檢疫。衞生署深夜表示，豪峰撤離行動已在今日傍晚完成，共撤離了27戶共119人，另有一戶三人安排入院檢查，並有一戶未能聯絡上。

新冠肺炎｜世衞批准國藥疫苗作緊急使用

【23:24】據央視新聞報道，世衞總幹事譚德塞宣布將中國國藥研發的新冠疫苗，列入「緊急使用清單」。

中國國藥集團的新冠滅活疫苗獲世衞列入「緊急使用清單」。。（AP）

【23:00】一名居民染變種病毒的興華（二）邨豐興樓，政府上午約7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，政府宣布執法行動在今晚約9時完結。

政府共檢查了49名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測；政府亦希望沒有應門的約40戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

強制檢測｜筲箕灣蒙特梭利學校、聖方濟各英文小學等16間學校上榜

【22:54】由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該16間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月24日至5月7日曾身處有學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。若選擇使用樣本瓶進行檢測，則須5月12日或之前交回。受檢人士若在5月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大關學校包括：筲箕灣譽．東地下蒙特梭利國際學校、旺角海富苑天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園；石硤尾號聖方濟各英文小學、天水圍伊利沙伯中學舊生會小學等。

【22:44】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應今日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，即柴灣興華二邨豐興樓確診的67歲婦人，四個指明地方被納入強制檢測公告，曾於指明時間身處相關地方超過一小時的人士需要接受強制檢測，而非過往的一小時。受檢人士若在5月4日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在4月29日臼身處柴灣興華廣場或柴灣新翠商場超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。任何在5月1日或5月2日期間曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），或是5月2日曾身處中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），也須於5月10日或之前接受檢測。

受檢人士若在5月1日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

【22:40】政府公布疫苗接種71日以來，已為市民接種共約1,662,100劑疫苗。當中約1,038,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約468,200名接種科興疫苗，約570,100名接種復必泰疫苗。約623,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約334,200名接種科興疫苗，約289,600名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗，約有3,500名市民接種第二劑；約有11,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有17,400名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

8人周四打針後送院 中年婦肺部有陰影 33歲男左臉麻痺強行出院

【22:33】政府公布昨日有八人接種新冠疫苗後送院，其中五人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。他們七人打復必泰、一打科興。一名51歲婦人在養和東區醫療中心接種第二劑復必泰後，心悸及肺部有陰影，經治療後留院觀察，另有一名33歲男子在同一中心接種第一劑復必泰後，出現左臉麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名38歲女子在荃景圍體育館接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，經治療後已經出院。其他五人出現暈眩、心悸、胸部疼痛及血壓上升等。

荃威花園居民竹篙灣檢疫晚餐獲派杯麵 議員：食物出事

【21:56】近日多幢大廈涉及變種病毒個案，全數住戶被送到竹篙灣檢疫中心隔離，荃灣區議員趙恩來今晚（7日）透露，接獲至少16名正在檢疫的荃威花園R座居民指，早上均肚瀉，更要與同房「爭廁所」，估計檢疫人士集體食物中毒。竹篙灣晚上亦通知居民指，晚餐出現食物安全問題，只能提供杯麵。

興華邨豐興樓圍封22小時 居民晚上7時准離開免檢疫：鬆一口氣

【21:43】本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒入侵社區。政府昨晚（6日）約晚上9時公布將柴灣興華二邨豐興樓列為「受限區域」，住戶須接受強制檢測。當局原訂目標於今早7時完成行動。不過政府於晚上7時才宣布獲陰性檢測結果的住户可進出大廈，而解封時間仍有待公布。

於晚上約8時，住戶陸續步出豐興樓。有住户稱昨晚一直擔心要檢疫21日，「執定咗啲衫、日常用品，」認為政府應向居民提供更多資訊，以作好準備。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

涉案美國籍男子檢疫期間3度偷走，在竹篙灣檢疫中心被截獲時更襲警，今被判囚5周。（(資料圖片/張浩維攝）

美籍男子3度逃離檢疫中心 竹篙灣被截獲時襲警 判囚5周

【20:36】37歲美籍男子3月從南韓首爾飛抵本港，他在酒店強制檢疫21日期間，擅自偷走，及後被送往竹篙灣檢疫中心，惟他再兩度逃走及企圖逃走，被截獲時更襲擊警員，他被控3項「未獲獲授權人員許可離開檢疫地點」及一項襲警罪，今（7日）在西九龍法院被判囚5周。

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

菲裔女護士家人置地廣場兩店同事須檢疫 麵包店店員：冇收到通知

【20:15】本港新型肺炎疫情持續，衛生防護中心今日（7日）公布，由於有雙重變種病毒確診者的密切接觸者，於置地廣場麥包店Urban Bakery Works、置地太子的超市Oliver's the Delicatessen工作，故員工亦須送往檢疫。

今日傍晚6時，置地太子的超市Oliver's the Delicatessen已關門，並貼上告示指關閉期間將安排消毒店舖，並於明早重新營業，由另一組員工上班。

不過置地廣場麥包店Urban Bakery Works則繼續營業，有職員稱沒收到任何通知，又指員工於兩日前已接受強制檢測，暫時九成員工獲陰性結果，斥衞生署「佢哋都好混亂，我暫時冇收到咩通知，你有咩可以問佢哋」。

染疫菲裔女護士未有披露行蹤或被控 衞生防護中心：唔係太合作

【19:55】本港出現變種病毒家庭群組，今（7日）擴大至8人染疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，最初確診的印度裔男子（#11643）和其菲律賓裔女友人（#11672）或涉瞞報行蹤，二人「到底唔記得、病緊記唔起，定係點，仍有待調查」，直指女患者「唔係太合作」。他強調任何人士如刻意隱瞞或透露虛假消息，可以法律嚴肅跟進。印裔男子暫時仍在香港，防護中心倘找到瞞報證據或會檢控二人。

確診華大男主管居大埔辦公室、曾到檢測站 食勻九龍新界多區食肆

【19:38】衞生防護中心公布，今日新增的3宗確診個案，包括1宗輸入個案，及兩宗本地個案，其中一宗涉29歲男子的確診個案，確診者為華大基因實驗室員工、於早前完成復必泰疫苗整個接種流程，暫列為無源頭個案。他曾到診多個地區的流動檢測站及九龍及新界區多所食肆。



另一宗輸入個案，患者為一名印傭，完成21日酒店檢疫後，主要留在僱主大埔林村家中。涉事印傭曾到訪長沙灣入境處、佐敦薈的美邦醫學體檢中心等數個地方，現懷疑為復陽個案。

【19:20】柴灣興華（二）邨豐興樓爆變種病毒，一名67婦人疑被女兒及其男友人傳染。政府昨晚突襲封區檢測，至今仍未解封。政府公布自今晚約7時起，豐興樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

該大廈日前因污水樣本對病毒呈陽性，居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，如在5月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。政府昨晚於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受樣本採集，總共有53名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括該宗確診個案，政府會採取措施跟進。

本港周五新增3宗確診，包括1宗輸入個案，涉事於大埔林村僱主家居住的印傭，完成酒店檢疫返回社區確診。（羅君豪攝）

【17:01】歐家榮指，本港另有3宗社區變種病毒個案，有一宗先前已被界定為輸入個案，餘下兩宗當局再檢視，被列為本地個案的居於堅尼地道８號的菲傭個案#11730，相信在抵港前已感染。另一名居於荃威花園僱主家的外傭#11791個案，之前曾界定為可能本地個案，相信亦是舊個案。

至於興華二邨豐興樓居民，因應變種病毒新安排檢疫新安排，只需加強檢測。第一日圍封檢測後，第3、7、12、19日會再做4次強檢，居民不需隔離檢疫。該大廈超過500名居民測試結果全屬陰性。

【16:47】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示：

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報14宗個案。過去24小時，有5名病人康復出院，至今累計11473病人出院。目前仍有85名確診病人留醫，當中3人危殆；2人嚴重； 80人病情穩定。負壓病床數目是1155 張，使用率53%；負壓病房數目是616間，使用率 63%。

醫管局下周開始，會為所有與病人有接觸，約65,000名前線員工定期測試，員工會獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行做檢測，可選擇由醫管局員工專用手機應用程式報告結果，員工可自行拍照傳檔做記錄，如已接種疫苗可不用檢測。

因應社區有變種病毒個案，醫院已做準備，各醫院已調派好單人隔離設施接收病人，所有確診者入院時必須單獨隔離，並會立即安排病毒基因排序測試，輸入個案病人會單獨隔離至康復出院為止。至於本地個案病人，除非病毒基因證明不涉變種病毒，否則都要單獨隔離至出院。

今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

【16:31】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示：

截至凌晨零時，過去24小時新增3宗確診個案，年齡由22至67歲，涉及1男2女，累計個案增至11802宗。

新增個案中，1宗為輸入個案，事主為22歲印傭，無病徵，4月4日乘CX798航型從印尼抵港，4月4日至24日在油麻地海景絲麗酒店隔離檢疫。完成檢疫後，到大埔林村僱主家，與僱主家人同住。在5月5日因外傭強檢，發現樣本呈陽性。患者離開檢疫酒店後，主要逗留在家，照顧僱主家人，4月24日到過長沙灣入境處，到過佐敦匯的美邦醫學體檢中心和大埔廣場的「馬太菲傭」見過中介。由於患者CT值高，入院後結果呈不確定，初步界定可能為輸入個案，亦可能復陽。

至於2宗本地個案中，有1宗無源頭。患者是一名29歲男子，在大埔工業邨華大基因2樓工作，過往一個月在寫字樓居住，5月5日最後一日工作。5月4曾到元朗安興街社區檢測中心採樣，樣本呈陽性，無病徵。患者每星期都會做檢測，對上一次是5月2號，曾在3月20日同4月10日接種復必泰。平日工作負責行政工作，會去華大轄下檢測站巡視，包括協助分流及登記。過去兩周，分別到過元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場，元朗北、機場。患者有用安心出行，去過的食肆頗多。

染變種病毒菲律賓女護士母中招 兄及女友同事和深水灣派對者檢疫

最後一宗本地關聯個案，患者為67歲家庭主婦，居於柴灣興華（二）邨豐興樓，是變種病毒群組菲籍女護#11672的媽媽。患者有微燒，安排到東區醫院治療，樣本呈陽性，帶N501Y+E484K病毒株，抗體呈陽性。患者兒子，即菲籍女護的兄長、兄長女朋友及兄長兒子都住過有關單位，3人都界定為密切接觸者，未有化驗結果。

女護兄長在中環太子大廈的「Oliver's」工作，兄長女友則在置地廣場3樓URBAN BAKERY工作，兩店同事都要入檢疫中心隔離。而女護兄長及其女友亦曾到深水灣參加聚會，涉及約20人都要送檢疫。

陳肇始表示，已掌握變種病毒傳播鏈，未有社區大規模傳播，因應經驗會調整檢疫安排。（羅君豪攝）

已打兩劑疫苗海外回港下周三起檢疫期縮短 低風險地區可7+7檢疫

【15:31】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，當局審視後認為現時有空間，按疫苗氣泡概念，調整強制檢疫安排。除來自極高/甚高風險地區的訪港旅客，其他海外地區訪港人士，如果完成接種疫苗，可縮短檢疫期。新安排在5月12日起凌晨起生效。

其中檢自D組的低風險地區，即澳洲、新西蘭及新加坡訪港人士，現時需要在指定酒店接受14天檢疫，將來完成打針的人，可改為7天指定酒店檢疫，再友7天自行監察，但需於到港第12、19天接受強制檢測。

至於屬B、C組高、中風險地區訪港人士，現時需接受21天指定酒店檢疫，將來旅客如完成打針，可改為14天指定酒店檢疫，再加7天自行監察，但要在抵港第19、26天額外強制檢測。

至於極風風險及甚高風險地區旅客，目前極風風險地區仍是禁飛所有航班，至於甚高風險地區，現時要21天指定酒店檢疫，暫時安排不會改變，即使旅客已打針，都不能縮短檢疫期。

為確保檢測質素，政府將要求於指定檢疫酒店內，負責採樣人員必須為已受培訓護士。

【15:23】林文健表示，科學委員會連同政府專家顧問團，就已完成疫苗接種市民的檢疫期，有暫擬共識。安排分兩類別︰

第一類別：市民已完成兩針疫苗接種，相關個案不涉變種病毒，檢疫期可由14天改為7天，該7天可以家居檢疫及電子監測。同時需符合3項條件：1.要有證明顯示己完成接種兩針疫苗達14天；2.進入檢疫中心時，第一次呼吸道樣本PCR檢測呈陰性；3.做血清測試，抗體要呈陽性。

第二類別：市民已完成兩針疫苗接種，相關個案感染變種病毒，21天檢疫可改為14天，在檢疫中心完成14天檢疫後，可接受7天自我監測，但第19天要在社區檢測中心接受強制檢測。同時需符合3項條件：1.要有證明顯示己完成接種兩針疫苗達14天；2.進入檢疫中心後，第 1、7、12天樣本陰性；3.要做血清測試，抗體要呈陽性。

檢疫放寬｜伯嘉士居民隔離21天全陰性 其餘6幢獲陰性結果可回家

【15:09】衞生署衞生防護中心總監林文健表示，變種病毒群組累計有8人染疫，變種病毒感染後病情可能更嚴重，傳染性較高，潛伏期有機會較長，所以要嚴陣以待。首批涉變種病毒疫廈佐敦伯嘉士大廈，居民將近完成21天隔離檢疫，全部呈陰性。因應最新數據、整體調查，決定可調整安排。

根據新建議，如果未來遇N501Y變種病毒株的初步確診或確診個案，第一步是會對其所住的地方封區檢測，當同一幢大廈所有人在做完封區檢測後，將不需隔離檢疫，改為21天自我監察，並在第3、7、12、19天接受4次強制檢測。不過涉事大廈居民如住劏房，就維持必須入營隔離檢疫21天；如一幢大廈有多於一宗確診個案，不排除在大廈內傳播，因居民會列為密切接觸者，都要接受21天隔離檢疫。

至於現時正在檢疫，涉及變種病毒株N501Y同座大廈的居民。接受一次檢測後，如有陰性結果，就可停檢疫。但居民回家後，要按新安排，由進入檢疫期起計3、7、12、19日接受強制檢測，亦需自我監測。當局會按先後次序，安排他們離開檢疫中心。

林文健表示，因應最新數據及整體調查結果，現正隔離涉變種病毒疫廈的檢疫者，檢測呈陰性可停檢疫。（羅君豪攝）

【15:03】食物及衞生局局長陳肇始在檢疫安排記者會上指出，現大致清晰掌握今次變種病毒傳播鏈，未有在社區大規模爆發。今次經驗反映，未必需要在變種病毒個案所住大廈，實施全幢大廈隔離檢疫。衞生署屬下兩個科學委員會最新建議，完成接種疫苗後，市民檢疫期可縮短；至於已打齊兩針疫苗14天的訪港旅客，專家建議可因應旅客出發的國家、地區、當地疫情，調整檢疫期。

陳肇始表示，已掌握變種病毒傳播鏈，未有社區大規模傳播，因應經驗會調整檢疫安排。（羅君豪攝）

教師因個人原因拒打針檢測 政府：收學校意見後 研需否強制檢測

【14:33】立法會教育事務委員會會議今日（6日）開會，有議員稱，接到校長反映，稱有老師因政治取態、不滿或不信任政府而拒恆常檢測，致學校未能全校恢復半天面授課，擔心影響學生學習。



教育局局長楊潤雄回應指，留意到部份老師因個人原因或看法，不願接種疫苗或接受檢測，而教育局正聯絡學校收集教師意見，須考慮清楚才決定是否實施強制檢測。

變種病毒｜全座檢疫惹投訴 專家倡全家完成接種疫苗可家居檢疫

【14:25】消息指，政府將會公布完成接種疫苗人士可縮短檢疫期，料將在今天（7日）下午的記者會公布詳情。不少市民關注，與變種病毒患者居於同一座大廈的人能否受惠，縮短檢疫期或改為家居檢疫。



有專家指出，若單單減少個別接種了疫苗人士之檢疫日數並不科學，因為疫苗不能令到病毒的潛伏期縮短，但若有人全家打完成接種，該家庭風險較細，家庭內的傳播也會減少，這類人士應該可以改為在家檢疫。至於患者的密切接觸者、高風險地區來港人士，都不應縮短檢疫期。

薄扶林豪峰十多戶仍未撤離 聯署促允家居檢疫 衛生署暫未回應

【13:58】早前一名居於薄扶林道豪峰的菲傭確診變種新冠病毒，政府於周三（5日）宣布，大廈內所有住戶須撤離遷往檢疫中心隔離，但至今仍有十多戶居民未離開，有留在家中的居民聯署要求家居檢疫。當區區議員辦事處指，留守住戶「有老有嫰」，現時仍待局方回覆他們的聯署，現時豪峰外仍有警察及政府人員守着門口，指暫時政府未有任何回覆，憂政府待居民無糧食後自行走出來檢疫。



《香港01》正就事件向衛生署查詢。

5月4日薄扶林豪峰一名菲傭確診，政府於5月5日要求全幢大廈居民撤離，但仍有十多戶不願離開。資料圖片/王潔恩攝)

柴灣興華邨豐興樓逾時未解封 中午未見動靜 區議員憂居民要隔離

【13:40】本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒入侵社區。政府昨晚（6日）公布將柴灣興華二邨豐興樓列為「受限區域」，住戶須接受強制檢測。當局原訂目標於今早7時完成行動。



不過截至今日（7日）下午1時，現場仍未見政府當局解封，居民未能離開。今早港府更安排多箱物資運進大廈。若以政府過往一貫涉及變種病毒株個案疫廈的做法，在完成強制檢測後，將會安排整幢大廈的住戶撤離。



服務該區的區議員黎志強透露，由於昨夜找不到部分住客，故今早仍為他們安排檢測，估計住戶送往檢疫中心隔離機會頗大。

【12:58】消息指，衛生署衛生防護中心今日將設疫情記者會。

【12:49】食物及衞生局局長陳肇始今午將就最新的檢疫安排舉行簡報會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青和衞生署衞生防護中心總監林文健醫生將會出席。

確診者唧牙膏式報行蹤屬瞞報？ 律師：除非證明受藥物或精神影響

【10:49】首名帶變種病毒入社區的印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，確診多日後，近日才透露曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓的聚會，疑間接傳播多三名菲傭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾警告，若證明瞞報，或會引例採取法律行動。



對於如何證明當事人不誠實或有意瞞報，律師梁永鏗今日（7日）在電台節目中指，除非有醫生證明當時他受藥物或精神影響，例如曾飲醉酒等，否則法庭理應較易理解。一經定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

政府擬減打齊針市民檢疫期 潘烈文建議配合抗體測試加強制檢測

【10:33】政府早前曾透露，若市民接種兩劑新冠疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短。據了解政府明今日（7日）公布細節。



港大公共衛生學院教授潘烈文在電台節目指，疫苗並非百分百保護所有人，若要縮短檢疫期，建議配合抗體測試，若抗體濃度高，而且病毒測試呈陰性，便能多重保障。他認為，由於他們的風險相對較少，除了可縮短檢疫期外，當大廈送檢時，亦值得考慮家居隔離，但仍要接受強制檢測。

強制檢疫21天｜有僱主要求員工當放無薪假 職工盟促設有薪檢疫假

【08：58】新冠肺炎持續，加上變種病毒流入社區，不少人都需要接受強制檢疫，惟現時本港並無有薪檢疫假安排。



職工盟總幹事蒙兆達今日（7日）在電台節目中指，疫情至今已收到約200宗求助，有僱員因需要強制隔離，被要求減薪或放無薪假。他批評，現時法例有漏洞，隔離人士只會獲發隔離證明書，故不能將證明書當作病假紙，以申請放有薪病假。他指出，疫情至今超過一年時間，惟政府仍然「嘆慢板」。

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▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.6｜消息：打兩針疫苗可縮短檢疫期 政府明公布

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

檢測承辦商指鼻拭子採樣需深入3cm 建議於機場採鼻咽樣本防走漏

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會 女住戶中招

變種病毒｜康怡花園N2座460名住戶完成檢測 全部呈陰性零確診

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 8張圖看清各人行蹤

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

變種病毒｜33萬名外傭已接受或已預約強制檢測 4萬人仍未預約

新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發 澳門通關待港「清零」14日

檢測樣本包「一樽難求」 柯創盛建議限八達通7日取一次

中環餐廳超市員工與變種病毒患者聚會 市民批政府防疫不當漸麻木

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 9張圖看清各人行蹤

建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃 建造商會籲接種疫苗

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

憂母親節父親節聚會引第五波 曾祈殷：若市民減聚會未必一觸即發

變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組 專家：需追蹤傳播鏈有無延伸

封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢 無發現確診個案

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式