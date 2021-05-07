35+初選案　高院准胡志偉短暫保釋　出席父親喪禮

社會新聞
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因民主派35+初選案和去年七一遊行案，而正被還柙的民主黨前主席胡志偉，他的父親於上月逝世。胡早前申請出外奔喪，懲教署以保安等因素而拒絕，建議以視像方式參與喪禮。胡志偉今(7日)到高等法院，就兩案申請保釋，法官杜麗冰終基於人道理由，准在特定條件下，容許胡外出保釋，讓他參與父親喪禮。

保釋條件包括不准與無關人士溝通

法官批准胡的保釋條件，包括如何安排讓胡出席喪禮、喪禮於私人場合舉行、只容許特定家人參與、不准與無關人士溝通等。

胡聞准保釋後面露笑容

胡志偉出庭時向旁聽人士揮手，各人則揮手回應。單仲偕、何俊仁今亦到庭旁聽。而胡在獲悉可獲保釋後面露笑容，向旁聽人士謂：「多謝大家」，有旁聽人士著胡「撐住」。

胡志偉被收柙及申請保釋出席父親喪禮的經過。(詳看下圖)

胡志偉（58歲）因涉及去年的七一遊行，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」共三罪。他在該案原獲保釋，條件之一是交出所有旅遊證件。惟他之後因涉及民主派35+初選案而被捕，被發現家中尚有BNO護照，於本年1月被取消保釋。

此外，他因涉及初選案，和另外46名被告被控「串謀顛覆國家政權」罪，他在該案不獲保釋。

胡志偉今由大律師陳偉彥代表，律政司則由高級檢控官羅天瑋代表。

案件編號： HCCP 240、241/2021

泛民35+初選案中，47名被告現只有11人准保釋。(詳看下圖)

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案中36名未獲保釋的被告如下。(詳看下圖)

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