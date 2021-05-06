亡父明設靈　胡志偉向高院申保釋　胡太：喪禮僅供家人、親友弔唁

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-06 17:41

正在還柙的民主黨前主席胡志偉，父親於上月逝世，他向懲教署申請外出奔喪遭拒，署方建議以視像方式參與喪禮。胡志偉批評安排對亡父不敬，事件在社會引起爭議。 懲教署指，因於喪禮的時間、地點均已被報道，網上有人號召到場支持，考慮到保安等因素而拒絕申請。胡志偉太太今日（6日）在胡志偉facebook感謝公眾人士的好意，指家翁喪禮僅供家人、親友和街坊好友前來弔唁。 根據法庭最新資料，胡志偉將於明日（7日）向高等法院申請保釋，聆訊由國安法指定法官杜麗冰處理。

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懲教署昨日（5日）聲明指，會一視同仁地處理所有在囚人士的申請，稱留意到喪禮的日期、時間及地點被社交媒體廣泛報道，網上亦有人士號召喪禮當日到場支持，經保安評估後，決定不批准有關申請。

有關決定引起社會爭議，有民主黨人士向《香港01》透露，胡志偉一直願意接受和配合懲教署的任何安排，包括外出期間穿囚衣、鎖上手銬、僅在喪禮現場逗留五分鐘、逗留期間「清場」等，惟懲教署仍拒批，直言做法冷血和不近人情，家屬亦認為在喪禮安排攝影機等做法難以接受。

民主黨主席羅健熙指，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓志偉申請短暫外出送別父親。（梁鵬威攝）

感謝公眾人士好意 冀低調處理

胡志偉太太今日在Facebook表示，希望低調處理家翁喪事，感謝香港人關心，對此表示衷心謝意。胡志偉太太指：「由於殯儀館的場地空間有限，以及疫情之關係，為了保障公眾的安全及健康，我們對有意前來鞠躬致意的公眾人士表示謝意」，又說家翁喪禮僅供家人、親友和街坊好友前來弔唁，感謝大家對志偉一家關心。

根據法庭最新案件審訊表，胡志偉明日向高院申請保釋，聆訊早上9時30分進行，由國安法指定法官杜麗冰處理。