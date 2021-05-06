胡志偉被拒外出奔喪　尹兆堅：碎屍案疑兇也獲批　為何胡不能？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-06 20:05

民主黨前主席胡志偉目前正在還柙，老父上月逝世，懲教署早前拒絕胡外出奔喪的申請，另建議以視像方式參與，引起外界熱議。 喪禮將於明日（7日）舉行，而胡志偉明日早上向高等法院申請保釋。 民主黨主席羅健熙早前指，正就事件後與懲教署溝通，而部份黨友亦為胡志偉抱不平，其中前立法會議員尹兆堅就表示，轟動一時的王嘉梅碎屍案，疑兇申請外出奔喪亦獲批，質疑為何胡志偉就只能以視像向亡父道別。

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尹兆堅在facebook說，懲教署建議「視像形式瞻仰遺容」，做法不近人情，並為事件感到難過，又重申胡志偉雖然在還柙，但仍未定罪。

王嘉梅碎屍案轟動一時 被改編成《踏血尋梅》

尹兆堅指，過去懲教署亦有為在囚人士安排外出奔喪，包括轟動一時的16歲少女王嘉梅碎屍案，疑兇亦獲批外出奔喪，質疑為何胡志偉就不能。

尹兆堅所提到的碎屍案發生在2008年，16歲少女王嘉梅被殺後碎屍，兇手丁啟泰將人肉和內臟剁碎再沖進馬桶，頭及部份身體則拋入九龍城碼頭海面，丁啟泰後來被判終身監禁。

該碎屍案轟動一時，後來被改編成電影《踏血尋梅》，由郭富城主演。

根據報道，丁啟泰在2008年還柙期間，由懲教署及警方重案組押解至萬國殯儀館奔喪，丁當時被鎖上手銬及腰纏鐵鏈，在靈堂上向亡父三鞠躬再瞻仰遺容，期間不能與現場人士談話，過程約10多分鐘。