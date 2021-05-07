35+初選案　吳敏兒高院申保釋　律師需時取指示案准押後

撰文： 朱棨新 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-07 11:43

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中不獲保釋的吳敏兒，今(7日)向高等法院申請保釋，並由國安法指定法官杜麗冰處理。代表吳敏兒的資深大狀李志喜指，控方昨早向辯方提交多頁文件及片段，無法就新文件向吳索取指示，要求押後案件。杜官遂應辯方要求押後案件至本月28日。

早前辭去職工盟主席一職的被告吳敏兒（50歲），在案件提堂時，被另一名國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕其保釋申請，蘇官其後再拒絕其覆核保釋申請。

戴耀廷、區諾軒及黃之鋒等47名被告，被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，旨在顛覆國家政權而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。這刑事聆訊將在5月31日再提訊。

案件編號：HCCP193/2021

最少6人已先後向高院作保釋申請，其中5人已被拒。(詳看下圖)

11名獲准保釋被告及其保釋條件。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

案中36名未獲保釋的被告。(詳看下圖)