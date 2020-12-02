中西區｜跑在海濱長廊　打卡以外　還要細看這些小事物｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第五篇，張恩瑋對於中西區海濱長廊的回憶，既有練跑的快樂，也有工作的壓抑。走在這條長廊上，不如我們嘗試了解更多。 攝影：歐嘉樂 短片：吳紀恩、吳浩然

上篇回顧．第一集：

中西區｜張恩瑋：海濱長廊背後 我說的是「畀條生路」｜跑向18區

十年前後，張恩瑋看中環景致，已是兩種心情。（歐嘉樂攝）

張恩瑋曾經為海濱長廊規劃頭痛不已。這天，走在長廊上，不再穿高跟鞋，練跑的腳步聲，是一種快慰舒暢的城市脈搏。

關於中西區海濱長廊，你知多少？（歐嘉樂攝）

關於中西區海濱長廊的二三事：

中西區海濱長廊的距離長度

中西區海濱長廊分三段，包括西區副食品市場段、上環段及中環段，於2009至2018年分階段落成。2019年第4季，連接添馬與灣仔區香港會議展覽中心的560米海濱長廊啟用，海濱休憩空間連成一體，全長約4.5公里。

中西區海濱長廊的藝術小品

連接添馬與會展的一段海濱長廊，地上偶然出現「玻璃磚」。這些都是手作微型藝術，磚下的創作更會因應主題而更新。

中西區海濱長廊的本土概念

海濱長廊沿路擺放的公共家具，是由多組本地設計學院師生合力製作的。這些家具色彩鮮明，設計概念饒有意思，讓市民在長廊歇息，同時感受本地年輕設計師的創意。

中西區海濱長廊的二度規劃

中西區區議會早前公開「西營盤東邊街北休憩用地」新設計，該段海濱用地工程計劃面積約1.25萬平方米，長450米，連結捐山窿公園及中山紀念公園一帶海濱道路。工程包括加設攀石牆、共融遊樂場及嬉水及嬉沙區等，預計2024年完成。

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索