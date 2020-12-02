中西區｜張恩瑋：海濱長廊背後　我說的是「畀條生路」｜跑向18區

維港是香港的天然資源，踏上海濱長廊，大概是享受維港的最好方式。 海濱長廊是許多跑手感受悠閒惬意的地方，但於張恩瑋（Alice）而言，卻承載着疲累與奔波的回憶，是她一段「來回地獄又折返」的路程。 攝影：歐嘉樂 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

張恩瑋，曾在金鐘上班，負責規劃海濱長廊，後來辭去政府工作。（歐嘉樂攝）

「以前香港沒有一條能完全沿海邊走的路，我工作的目標就是要做出一條連綿不斷、能打通香港兼且大眾能夠享用的海濱長廊。」

張恩瑋（Alice）曾於多個政府部門擔任政務主任，直至2010年離職。辭去公務前，她是發展局首席助理秘書長（海港），負責規劃維港兩岸海濱長廊發展。

這段路，曾為張恩瑋帶來不少壓力。（歐嘉樂攝）

香港的道路很特別，海濱規劃之中，部份土地由其他政府部門管理，甚至是私人土地。Alice有份參與的海濱長廊鰂魚涌段，便曾遇上這個問題。鰂漁涌海裕街的臨時海濱長廊落在私人土地上，除了要得到業權持有人把土地讓出作公眾通道，還要找土木工程處及建築處等設計及興建。

「我曾於金鐘海富中心上班，那時望出窗外，現在添馬艦仍是塵土飛揚的工地，龍和道甚至還未透過填海『填』出來。」

今天再看中環，卻是不一樣的景致。（歐嘉樂攝）

包括金鐘政府總部對出一段路的中西區海濱長廊，去年終於完全打通，這亦是Alice十年前離職前所參與的項目。回想往事，以「天空之鏡」成為「打卡」一族最愛的中西區副食品市場段，曾經是Alice面對的一個棘手難題。

「我仍在職的時候，已跟各個區議會、不同的持分者溝通，期望他們能『畀條生路』，打通西區副食品市場對出的道路，同時還要聯絡部門重建日久失修的碼頭。」經多年協商，這段路終於連同經修葺的碼頭，成為大家喜愛的聚腳地。

「跟各個區議會和持分者溝通，期望他們能『畀條生路』，打通西區副食品市場對出的道路。」張恩瑋憶起昔日工作。（歐嘉樂攝）

她坦言，當年令她最疲累的不止是來來回回的協商，還有預期之外的各種刁難，導致規劃進度都拖慢了。她於2010年生下兒子後，不想再把大量時間花在與各部門和政客打交道，決意辭職專心照顧家庭。從困身的工作「地獄」折返「人間」，Alice在2016年開始跑步，正正由天后的住所跑到西環，她在中西區海濱長廊抹上一段新故事。

西區副食品市場，如今已為大家的打卡勝地。（歐嘉樂攝）

一步步跑在自己有份規劃的海濱長廊，Alice顯得豁然，沒有多餘的留戀與情意結。「其實都真的沒有太深刻、有成就感的感覺，反而令我印象深刻的是，我因為跑這裏的海濱，開始慬得欣賞這一區。」

由天后沿着海邊跑到上環，是Alice常跑而又跑得最輕鬆的路線，這段5公里的路程，每隔1公里都是不同的景點或地標，海底隧道入口、會展、摩天輪、信德中心……

「每次跑的時候，心裏就會倒數着每跑完的里數，這樣子跑，沿途看到很多景色，一路望住景點，感覺『好快過』，跑過的每一次，都是真正接觸社區的機會。」

「仍在做規劃的時候，我還未開始跑步，甚至不曾覺得自己會跑步，所以那時的我沒有想過『跑步』會是海濱長廊上的其中一個活動選項。何來會有人會由西環走到金鐘再到北角？沒可能吧，頂多都只是散步一小段，總是不明白海濱要連綿不斷的原因。」

多年後，Alice就成了當年自己口中那個「不可能」的人。

「跑過的每一次，都是真正接觸社區的機會。」張恩瑋說。（歐嘉樂攝）

走上中西區海濱長廊，是一幕幕和而不同的景象：有在遊玩的一家大小、有朋友們享受着海風談天說地、有小狗活蹦亂跳、還有不少跑友。看見這熱鬧多元的畫面，Alice很是感恩，除了因為今天的她竟成為其中一個經常使用海濱長廊的跑手，更因為能親眼見證市民享用海濱長廊。

「原來，政府都終於有造福市民的德政。」

從前穿着高跟皮鞋走過的路，今天她都換上跑鞋跑過了。那些年的破爛工地，承載着Alice一頁頁疲憊不堪、不願再次經歷的回憶；現在的海濱長廊，卻成了Alice連繫興趣的老地方，亦是她收穫快樂的必經之路。

走在同樣的路線，卻跑出了不一樣的感覺。

延伸閱讀．第二集：

中西區｜跑在海濱長廊 打卡以外 還要細看這些小事物｜跑向18區

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

張恩瑋如今只會穿跑鞋跑過海濱長廊。（歐嘉樂攝）