建設銀行前職員承認賄賂換取星展銀行客戶資料推銷　判囚三星期

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一名時任建設銀行（亞洲）的銷售經理就取得星展銀行的客戶機密資料，以推銷貸款服務，早前被廉政公署起訴。被告今日（7日）在東區裁判法院承認控罪，判囚三星期。

一名時任建設銀行（亞洲）的銷售經理就取得星展銀行的客戶機密資料，以推銷貸款服務貪污，早前被廉政公署起訴。（資料圖片）

33歲的張兆麟是中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前銷售經理，今日向主任裁判官羅德泉承認一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情透露，被告於案發時是建設銀行（亞洲）的銷售經理，負責推廣私人貸款業務。他約於2016年11月認識了一名星展銀行（香港）有限公司的私人貸款業務顧問。二人協議由該星展銀行顧問把一名星展銀行客戶轉介給被告，讓對方在建設銀行（亞洲）申請貸款，而被告則會向該星展銀行顧問支付回佣，回佣以該客戶提取的貸款金額的1%計算。

根據該星展銀行顧問提供的客戶資料，被告聯絡有關星展銀行客戶並向其推銷私人貸款生意，並於2016年11月底成功為對方於建設銀行（亞洲）取得一筆50萬元的貸款。案情透露，由於被告同年12月初被廉署拘捕，他最終沒有向該星展銀行顧問支付回佣。

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