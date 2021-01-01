高鐵停運11個月　料政府承擔3.7億元損失　港鐵：疫情過後審視

踏入2021年，本港疫情持續11個月，至今未能「清零」，多個關口持續關閉。首宗新冠肺炎輸入個案正正於去年1月22日乘高鐵抵港，高鐵(香港段)於去年1月30日起停運，西九龍站落閘，至今11個月仍然復開無期，據政府與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，若整年的實際乘客量與預期乘客量偏差在15%以上，政府和港鐵會以七比三攤分風險。前九鐵主席、立法會議員田北辰預計，政府按機制須付3.7億元予港鐵。 運房局指，由政府全資擁有的九鐵預計將須按機制承擔部分風險，會稍後與港鐵商議；港鐵則表示，會留意政府防疫安排對高鐵(香港段)整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視情況。

高鐵(香港段)於去年1月30日起停運，至今已11個月。（黃偉倫攝/資料圖片）

運房局：稍後確認實際乘客量再研付款安排

港鐵回覆《香港01》指，西九龍站自去年1月30日起關閉，高鐵(香港段)亦暫停服務，會留意安排對高鐵(香港段)整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視情況。

運房局則表示，九鐵公司預計將須按機制承擔部分風險，會於稍後時間確認本年度的實際乘客量，並商議相關付款安排。

實際乘客量少於預期15% 即觸及攤分風險

封站11個月，西九龍站大閘落下，僅有保安在多個出入口駐守。按政府與港鐵簽訂的「服務經營權」，整年的實際乘客量與預期乘客量的偏差在15%以上，九鐵和港鐵會以七三比攤分收益或風險。運房局表示，《服務經營權補充協議》中的財務安排（包括「乘客量上下限機制」）詳情及計算方式均屬商業敏感資料，不宜公開。不過，運房局文件曾指，截至2019年9月，該月平均每日乘客量僅為 30,592 人次，但總平均乘客量仍未曾觸及機制。

田北辰料港鐵最終「得個桔」

據田北辰了解，政府原預計日均2.5萬客次，即全年912萬客次，而按機制若實際乘客量偏差15%，即若只有775萬客量政府就「包底」7成偏差的乘客量。由於去年1月港鐵有約100萬人次的乘客量，偏差了675萬乘客量，政府要承擔約470萬客量，田北辰指高鐵平均80元一程，即政府要補3.7億元。

田續指，港鐵過去需付2.7億租金予政府，故即政府現時「無租收」亦要再補一億元。他續指，港鐵每月營運費用約1,000萬元，即全年約1億多元，最後「港鐵得個桔」。

田指，港鐵對要承擔部分客量減少的金額感不滿，但他認為，現時多個行業都因應政府防疫措施受影響，若全補貼予港鐵，對食肆或按摩店等行業不公，認為政府與港鐵各承擔部分金額合理。

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港鐵全年停運成本料仍逾13億元

按政府2018年提交到立法會的預測，2021年的營運開支約為18.36億元，當中員工薪金為3億元，能源則為2.02億元。故估算在西九龍站及高鐵(香港段)全封的情況下，減省員工及能源，每年仍有約13.34億元成本，包括地租及差餉、維修保養等，而當時推算2021年能由票務及非票務賺取共32.54億元的收益亦幾近化為烏有。

然而不論高鐵營運情況如何，九鐵都需在10年期間向港鐵支付每年定額款項，總額為79.65億港元，即平均每年要付約7.965億元。

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