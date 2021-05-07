興華邨豐興樓圍封22小時　居民晚上7時准離開免檢疫：鬆一口氣

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-07 21:48

本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒入侵社區。政府昨晚（6日）約晚上9時公布將柴灣興華二邨豐興樓列為「受限區域」，住戶須接受強制檢測。當局原訂目標於今早7時完成行動。不過政府於晚上7時才宣布獲陰性檢測結果的住户可進出大廈，而解封時間仍有待公布。 於晚上約8時，住戶陸續步出豐興樓。有住户稱昨晚一直擔心要檢疫21日，「執定咗啲衫、日常用品，」認為政府應向居民提供更多資訊，以作好準備。

5月7日晚上約8時，柴灣興華二邨豐興樓獲准可陸續離開。（張嘉敏攝）

「受限區域」尚未解除

於下午約6時多，柴灣興華二邨豐興樓有工作人員將快餐店飯盒送上單位。至約晚上7時，政府公布大廈內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

當局稱，於上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷相關宣告的時間。

居民早執好物品準備檢疫21日

於晚上約8時，陸續有居民離開豐興樓。住户陳小姐於晚上約8時多離開，準備前往購買食物。她稱昨晚擔心要送往檢疫21日，「都預咗會㗎喇，執定咗啲衫、日常用品。」她稱，今日獲悉不用檢疫「鬆一口氣」，認為政府應更早提供資訊，「好似唔知發生咩事，睇新聞先知。」不過她稱對於變種病毒不太擔心，認為大廈衞生情況良好。

住户李太稱，昨晚一直未知要否送往檢疫中心隔離21天，坦言「梗係驚啦！」她又認為政府應提早通知有關決定，「可以講畀人知咩事，等我哋知道係咪要去。」她又指政府太遲提供的糧食，至下午2時多才有兩個杯麵、一個罐頭及一包通粉，而晚上才有提供飯盒。她指，大廈有不少長者平日依靠社區送飯服務，不能自行煮飯，擔心他們未有人照顧。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

南亞裔住户Ricky於晚上8時前下樓離開，稱要趕回公司工作。他表示今日原本要上班，幸好獲公司體諒情況。他對於政府安排感滿意，認為他們有提供足夠食物。他稱強檢時間較長，不過已較送往檢疫中心21天好。

Ricky獲發檢測結果短訊。（張嘉敏攝）

該大廈日前因污水樣本對病毒呈陽性，居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，如在5月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。政府昨晚於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受樣本採集，總共有53名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括該宗確診個案，政府會採取措施跟進。